Cyberpunk 2077 – CD Projekt erteilt DLC-Hoffnungen engültige Absage

Die Fans fordern es immer wieder, aber für „Cyberpunk 2077“ gibt es jetzt eine ziemlich unterkühlte Antwort direkt vom Entwickler. Während wir alle auf neue Inhalte hofften, stellt das Studio klar, dass Night City vorerst auserzählt ist.

Der Fokus liegt auf der Zukunft

Nachdem im Netz wilde Spekulationen über neuen Content für „The Witcher 3“ auftauchten, hoffte die Community natürlich auf einen ähnlichen „Shadow Drop“ für Cyberpunk. Aber die Entwickler haben auf Social Media nun deutlich klargestellt: Es gibt keine Pläne für zusätzliche DLCs oder Erweiterungen.

Ein harter Schlag für alle, die nach „Phantom Liberty“ noch auf einen kleinen Story-Happen oder geheime Quests gewartet haben. Das Studio konzentriert sich jetzt voll auf die kommenden Projekte, was die Ressourcen für das aktuelle Spiel logischerweise versiegen lässt. Das ist insofern schade, als CD Projekt ursprünglich fest mit neuen Inhalten geplant hatte, die nach dem chaotischen Launch jedoch wieder gestrichen wurden.

We have no plans for additional DLCs or expansions. If anything changes, we will inform you all! — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 10, 2026

Alles auf die Fortsetzung

Dass CD Projekt dem ersten Teil keine neuen Geheimnisse mehr spendiert, hat einen logischen Grund: Die Vorproduktion des Nachfolgers Cyberpunk läuft. Wir wissen bereits, dass Mike Pondsmith – der Schöpfer des Universums – schon Ideen hat, wie Johnny Silverhand zurückkehren könnte, und wir eventuell ein „kaputtes Chicago“ als zweite Stadt sehen werden. Die Entscheidung gegen weiteren Content für Teil 1 ist also kein böser Wille, sondern die notwendige Konsequenz, um alle Energie in „Cyberpunk 2“ zu stecken.

Es ist zwar schade, dass der Support für „Cyberpunk 2077“ damit endgültig am Ende scheint, aber es ist die ehrlichste Entscheidung. Und oft ist es auch ein gutes Gefühl, die endgültige Fassung in den Händen halten zu können. Phantom Liberty war ein phänomenaler Abschluss, der das Spiel rehabilitiert hat. Jetzt die Erwartungen zu dämpfen, bevor falsche Hoffnungen entstehen, zeigt, dass CD Projekt aus den Fehlern des ursprünglichen Launchs gelernt hat. Wir müssen uns damit abfinden: Die Geschichte von V ist zu Ende erzählt, und das ist auch okay so.

Würdet ihr lieber noch einen kleinen DLC für das aktuelle Spiel sehen oder ist es für euch an der Zeit, dass CD Projekt Red alle Ressourcen in die Entwicklung des Nachfolgers pumpt?