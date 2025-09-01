Cyberpunk 2077: CDPR deutet neue Inhalte an – folgt der Multiplayer?

CD Projekt Red hatte nun schon mehrfach erklärt, dass Cyberpunk 2077 abgeschlossen sei. Doch das polnische Studio ist zurück und liefert weiterhin Updates, zuletzt Update 2.3, entwickelt von Virtuous Games, einem Drittstudio, das offenbar auch an zukünftigen Inhalten beteiligt sein wird. Für Fans bedeutet das: Night City ist noch nicht fertig erzählt, die gleichzeitig auf den Multiplayer hoffen.

Update 2.3 brachte nicht nur Fehlerbehebungen und Optimierungen, sondern auch Hinweise auf kommende Features. In In-Game-Werbungen wurden Casinos angeteasert, ein Detail, das Spieler seit Jahren fordern und bislang nur in einer Story-Mission bedient wurde. CDPR spielt damit geschickt auf die Sehnsucht nach neuen Inhalten an, während die Entwicklung von Cyberpunk 2 noch Jahre entfernt ist. Virtuous Games scheint dabei die Rolle eines verlässlichen Partners zu übernehmen, der CDPRs Vision weiterführt, ohne dass das Kernstudio selbst jede Änderung umsetzen muss.

Kryptische Nachricht und DLC-Hinweise

Heute veröffentlichte der offizielle Cyberpunk 2077-Account eine Nachricht von Präsidentin Rosalind Myers, der zentralen Figur aus der Phantom Liberty-Erweiterung. Die Botschaft spricht von einer anhaltenden Bedrohung der Cybersicherheit und ruft Netrunner dazu auf, aktiv zu werden. Interessant ist vor allem das Datum: 4. September 2025. Fans hoffen, dass CDPR an diesem Tag einen neuen DLC oder ein größeres Inhaltsupdate ankündigen könnte.

Plant CD Projekt neue Inhalte für Cyberpunk 2077?

Die Rückkehr von Myers legt nahe, dass die kommende Erweiterung direkt an die Phantom Liberty-Story anschließt, die im Grunde recht unspektakulär endete. Ob es sich um eine eigenständige Story, ein inhaltliches Mini-Update oder ein Feature-Paket handelt, bleibt bislang Spekulation. CDPR hält sich hier bewusst bedeckt, was den Reiz für die Community erhöht.

Warum das wichtig ist

Cyberpunk 2077 hat in kurzer Zeit einen bemerkenswerten Wandel erlebt. Vom stark kritisierten Launch 2020 zum meistgespielten Rollenspiel auf mehreren Plattformen. Die Spieler kehren immer wieder zurück, und neue Inhalte verlängern die Lebensdauer des Spiels signifikant. Ein frischer DLC würde nicht nur die Wartezeit auf Cyberpunk 2 verkürzen, sondern auch zeigen, dass CDPR noch lange nicht fertig mit Night City ist.

CDPR beweist erneut, dass sie ihre Spieler ernst nehmen und bereit sind, auch nach Jahren Inhalte nachzuliefern. Update 2.3 und die Ankündigung am 4. September könnten die Lust auf Night City weiter entfachen, und wer weiß, vielleicht wird die Rückkehr von Rosalind Myers die Story noch einmal richtig spannend machen. Für Fans heißt es: Augen offen halten und Vorfreude nicht zu früh begraben.