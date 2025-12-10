Cyberpunk 2077 – „City of Legends“-Update wirft großen Schatten voraus

CD Projekt Red hat zum fünften Jubiläum von Cyberpunk 2077 einen neuen Trailer veröffentlicht, der nicht nur nostalgisch wirkt, sondern fast schon programmatisch. Unter dem Titel „City of Legends – 5th Anniversary Trailer“ blickt das Studio auf Vs Weg durch Night City zurück – eine Reise voller Entscheidungen, Verlust, Hoffnung und dem ständigen Versuch, in einer Stadt zu überleben, die niemandem etwas schenkt.

Für viele Fans fühlt sich der Trailer weniger wie eine reine Rückschau an, sondern wie ein Blick in die Zukunft: Die Legende lebt weiter, auch wenn dieses Update nicht ganz das ist, was sich Fans erhofft haben.

Ein Jubiläumstrailer, der mehr sagt als er zeigt

Der Trailer nutzt ikonische Voice-Overs und Szenen aus dem Spiel, um die zentralen Fragen neu zu stellen: Was würdest du ändern, wenn du zurückkönntest? Wen würdest du retten? Wem würdest du trauen? Und wen würdest du ein Stück länger festhalten? Dabei greift CDPR nicht zu großen Effekten, sondern lässt die Atmosphäre arbeiten – Night City als urbanes Vakuum, in dem jede Entscheidung Konsequenzen hat und niemand wirklich unschuldig bleibt.

Die Textzeilen aus dem Trailer präsentieren sich fast wie ein Manifest: Night City ist ein Ort der „punks, thugs, fixers, corpos, warlords, drug lords, joy toys und rocker boys“ – aber vor allem ein Ort, an dem Legenden entstehen. Nicht, weil man gewinnen muss, sondern weil man im entscheidenden Moment etwas hinterlässt, das zählt. Der Trailer setzt genau dort an und erinnert Spieler daran, warum Vs Weg bei vielen bis heute nachhallt.

Ein Fokus auf das Vermächtnis – und vielleicht mehr?

Interessant ist, wie stark der Trailer den Begriff „Legends“ betont. Die Botschaft ist klar: Cyberpunk 2077 ist längst mehr als seine turbulente Release-Geschichte. Es ist ein Spiel, das gewachsen ist, gereift ist und mit Phantom Liberty seinen endgültigen Platz gefunden hat. Doch gleichzeitig wirkt der Ton des Trailers zweideutig, als ob CD Projekt Red bewusst Raum lässt für Spekulationen über das, was kommt.

Ob das Studio in den nächsten Wochen weitere Anniversary-Aktionen plant oder eventuell neue Inhalte im Hintergrund kocht, bleibt offen. Aber dieser Trailer präsentiert Cyberpunk 2077 so selbstbewusst wie lange nicht mehr. Wer zwischen den Zeilen liest, wird einmal mehr daran erinnert, dass die Reise in Night City noch lange nicht abgeschlossen ist.

„The City of Legends wouldn’t be the same without you“, heißt es am Ende. Eine klare Botschaft an die Community, und vielleicht der erste Ton eines neuen Kapitels. Fünf Jahre nach Release ist Cyberpunk 2077 an einem Punkt angekommen, an dem Rückblick und Zukunftsfragen mühelos ineinandergreifen.