Cyberpunk 2077 feiert seinen fünften Geburtstag – plant CD Projekt ein großes Comeback?

Es ist kaum zu glauben, dass Cyberpunk 2077 im nächsten Monat bereits seinen fünften Geburtstag feiert. Fünf Jahre nach dem holprigen Start hat das Spiel eine erstaunliche Wandlung hinter sich, von einem der am meisten kritisierten Launch-Titel der letzten Jahre hin zu einem Projekt, das dank kontinuierlicher Updates und Community-Support wieder in vielen Spielerherzen einen festen Platz hat.

Jetzt deutet alles darauf hin, dass CD Projekt Red diesen Meilenstein gebührend feiern könnte, möglicherweise mit einem neuen Update, das man mit einem kryptischen Tweet andeutet.

Hinweise auf etwas Größeres

Gerüchte um eine bevorstehende Ankündigung schüren vor allem die jüngsten Aktivitäten des offiziellen Cyberpunk 2077-Accounts. Während das Team in den letzten Monaten immer wieder Charaktergeburtstage auf Social Media gefeiert hat, ist der Fokus in einem aktuellen Post klar auf das bevorstehende fünfte Jubiläum gerichtet: der 10. Dezember. Fans sehen darin eine subtile Einladung, genauer hinzusehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass CD Projekt Red kryptische Hinweise online platziert, um die Community neugierig zu machen.

Dazu kommt, dass der Third-Party-Entwickler Virtuos, der bereits an Patch 2.3 mitgearbeitet hat, offenbar weiterhin Updates unterstützt. Manche spekulieren, dass das Team seitdem an einem größeren Inhaltsupdate arbeitet, das sich perfekt für das Jubiläum eignen würde. Ob es neue Story-Elemente, zusätzliche Quests oder Verbesserungen am Open-World-Erlebnis geben wird, bleibt offen, die Chancen stehen jedoch nicht schlecht.

SECURE COMMS CHANNEL ESTABLISHED.

STANDBY FOR INCOMING PRIORITY TRANSMISSION…



CYBERPUNK 2077 — 10.12



REED, SOLOMON — 12.12



SONG, SO MI — 29.12



END OF TRANSMISSION. pic.twitter.com/3PcagdOjlt — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 1, 2025

Was das für Spieler bedeuten könnte

Für Spieler stellt sich die Frage: Lohnt es sich, erneut ins Night City zu springen? Wenn CD Projekt Red tatsächlich ein bedeutendes Update vorbereitet, könnte dies nicht nur für Veteranen interessant sein, sondern auch neue Spieler anziehen. Schließlich hat das Studio in den letzten Jahren bewiesen, dass es das Spiel trotz des schwierigen Starts kontinuierlich verbessert und erweitert hat. Ein Jubiläums-Update könnte also ein erneuter Anreiz sein, die Straßen von Night City wieder unsicher zu machen.

Ob wir tatsächlich mit großen Neuerungen rechnen können, bleibt abzuwarten. CD Projekt Red versteht es aber wie kaum ein anderer, Spannung aufzubauen. Die Kombination aus Social-Media-Hinweisen und der anhaltenden Community-Neugier sorgt dafür, dass der fünfte Geburtstag von Cyberpunk 2077 jetzt schon in aller Munde ist.

Fünf Jahre Cyberpunk 2077, eine Achterbahnfahrt, die so schnell niemand vergessen wird. Ob das Jubiläum nur ein symbolisches Event bleibt oder tatsächlich ein spielbares Highlight bringt, wird sich bald zeigen.