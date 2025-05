Cyberpunk 2: Fortsetzung bringt neue Stadt – und bestätigt Fan-Theorien

Die Zukunft sieht düster – und aufregend – aus: Auf der Digital Dragons 2025 in Krakau ließ Cyberpunk-Schöpfer Mike Pondsmith die Bombe platzen. In einem Live-Interview mit Michał Mańka auf dem YouTube-Kanal TVGry sprach er über seine laufende Beteiligung an der Fortsetzung von „Cyberpunk 2077„, bekannt unter dem Projektnamen Orion. Und das Wichtigste: Es wird eine neue Stadt geben. Eine, die sich wie ein korrumpiertes, dystopisches Chicago anfühlen soll.

„Ich erinnere mich, wie ich sie mir ansah und dachte: ‚Ja, ich verstehe die Stimmung, die du erzeugen willst … es fühlt sich nicht wie Blade Runner an, sondern eher wie ein schiefgelaufenes Chicago‘“, so Pondsmith. Und damit schloss er eine Gedankenkette, die viele Fans bereits seit Monaten spinnen: Wird Orion wirklich in Chicago spielen? Alles deutet nun darauf hin.

Chicago 2080? Fan-Theorien gewinnen an Fahrt

Schon länger kursieren Theorien, dass „Cyberpunk 2“ die vertrauten Gassen von Night City hinter sich lassen und sich stärker in der amerikanischen Realität verwurzeln wird – ganz im Geiste eines düsteren Neo-Noir-Amerikas. Dass der neue Titel im neu gegründeten CD Projekt Red-Studio in Boston entsteht, passt perfekt ins Bild.

Pondsmiths kryptische Aussagen geben Raum für Spekulationen – und gleichzeitig für Vorfreude. „Night City ist immer noch da“, sagte er, aber eben nicht mehr allein. Eine weitere Stadt erwartet uns. Und wenn diese sich wirklich an einem heruntergekommenen, dystopischen Chicago orientiert, könnte sie die perfekte Bühne für neue Geschichten voller Verrat, Machtkämpfe und Cyberschatten werden.

Die Zeile, mit der Pondsmith das Interview beendete – „Ich weiß nicht, wann ich den Mund halten soll“ – wirkt da fast wie ein Augenzwinkern an all jene, die zwischen den Zeilen lesen können. Was er noch nicht verraten darf, dürfte noch spannender sein als das, was wir bereits wissen.

Und das Beste: Die Städte in „Cyberpunk 2” werden auch richtig amerikanisch sein, wie in einem früheren Interview erwähnt wurde. In der ursprünglichen Night City hatten sich die polnischen Entwickler zu sehr von europäischen Merkmalen beeinflussen lassen, beispielsweise bei den Gullideckeln, die einfach nicht stimmten.