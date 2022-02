Cyberpunk 2077 für PS5 erschienen, inkl. Demo & kostenlosen DLCs

CD Projekt hat wie erwartet die Next-Gen Version von Cyberpunk 2077 auf PS5 und Xbox Series X|S angekündigt, die im Laufe des Tages verfügbar sein wird. Auf Xbox (und jetzt auch auf PS5) kann das entsprechende Update bereits heruntergeladen werden.

Die Next-Gen Version geht mit dem Patch 1.5 einher und verspricht umfassende Optimierungen. Auf der neuen Hardware kann man sich zusätzlich auf dynamische 4K Auflösung, Raytracing, schnellere Ladezeiten und diverse grafische Verbesserungen freuen. Außerdem nutzt man hier den DualSense Controller, einschließlich haptisches Feedback und adaptive Trigger.

Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure-Rollenspiel, das in Night City spielt, einer Megalopolis, die von Macht, Glamour und Körpermodifikation besessen ist. Als Spieler schlüpft man in die Rolle eines Cyberpunk-Söldner, der es mit den mächtigsten Kräften der Stadt in einem Kampf um Ruhm und Überleben aufnimmt.

Passt dazu euren Charakter und Spielstil vollständig an, während man Jobs annimmt, seinen Ruf aufbaut und Upgrades freischaltet. Hierzu wurden zahlreiche neue Assets dem Spiel hinzugefügt, einschließlich neuer Apartments. Die Beziehungen, die man knüpft, und die Entscheidungen, die man trifft, werden die Geschichte und die Welt um euch herum prägen.

Die vollständigen Patch Notes zum Update 1.5 werden in Kürze nachgereicht, sobald verfügbar. Die PS5 Version muss zudem noch einmal separat zum Patch 1.5 heruntergeladen werden, da es sich hier um eine eigenständige Version handelt.

5 Stunden Free Trial

Parallel dazu wird eine Free Trial Version veröffentlicht, mit der sich Cyberpunk 2077 bis zu fünf Stunden lang testen lässt. Danach wird ein Upgrade auf die Vollversion fällig, das kostenlos ist, sofern man schon die PS4 oder Xbox One Version besitzt.

Während des Livestream wurden außerdem weitere kostenlose DLC-Inhalte angesprochen, dessen Details in Kürze folgen.

Anbei offizielle Gameplay-Szenen der PS5 und Xbox Series X Version.