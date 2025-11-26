Cyberpunk 2077 knackt die 35-Millionen-Marke – Ausblick auf Cyberpunk 2

CD PROJEKT RED zeigt im Q3 2025, dass Cyberpunk 2077 nach wie vor ein Zugpferd für den Konzern ist. Gleichzeitig wächst das Entwicklerteam für den Nachfolger, Cyberpunk 2, stetig. Ein Überblick über die aktuellen Zahlen und Entwicklungen.

Cyberpunk 2077 über 35 Millionen Mal verkauft

Seit dem Launch hat sich Cyberpunk 2077 kontinuierlich weiterverkauft. Bis Ende November 2025 erreichte das Spiel die Marke von 35 Millionen verkauften Exemplaren, inklusive der Ultimate Edition. Neu hinzugekommen ist der Zugang über den PlayStation Plus Game Catalog, wo es in den Stufen Premium und Extra verfügbar ist.

Finanziell schlägt sich der Erfolg deutlich nieder. Im dritten Quartal 2025 erzielte CD PROJEKT RED Umsätze von 252,7 Millionen PLN aus Cyberpunk 2077 und seiner Erweiterung. Das entspricht einem Anstieg von 118 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Für die ersten neun Monate des Jahres summieren sich die Einnahmen auf rund 516,8 Millionen PLN, was einem Plus von 38 % im Vergleich zu 2024 entspricht. Diese Zahlen machen deutlich: Cyberpunk 2077 bleibt der Kernumsatzträger von CD PROJEKT RED und sorgt für finanzielle Stabilität.

Cyberpunk 2077 bleibt stark im Verkauf, während Cyberpunk 2-Team wächst.

Projekt Orion: Cyberpunk 2 nimmt Gestalt an

Parallel zu den Umsatzsteigerungen bei Cyberpunk 2077 arbeitet CD PROJEKT RED intensiv am Nachfolger, intern unter dem Codenamen Projekt Orion geführt. Stand Ende Oktober 2025 sind 135 Entwickler am Projekt beteiligt, ein spürbarer Anstieg gegenüber 116 im Juli. Die Teams verteilen sich auf Warschau, Vancouver und Boston, wobei in Boston gerade die Skalierung der Belegschaft vorangetrieben wird.

Die Präsentation verdeutlicht, dass die Grundlagen für Cyberpunk 2 gelegt sind, die Infrastruktur steht, und die Teamgröße bis Ende 2027 auf rund 430 Mitarbeiter anwachsen soll. CD PROJEKT RED investiert somit frühzeitig in Kapazität und Expertise, um einen nahtlosen Start des neuen Titels vorzubereiten.

Cyberpunk 2077 bleibt weiterhin relevant, auch über die bisher veröffentlichten Inhalte hinaus. Gleichzeitig wächst die Erwartung an Cyberpunk 2, ein Projekt, das durch frühzeitige Ressourcenplanung und internationale Teams das Potenzial hat, die Fehler des Vorgängers zu vermeiden.