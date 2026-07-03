Cyberpunk 2077 knackt die Marke von 40 Millionen verkauften Einheiten

CD Projekt Red hat offiziell bestätigt, dass sich „Cyberpunk 2077“ weltweit über 40 Millionen Mal verkauft hat. Dieser Meilenstein untermauert den langfristigen kommerziellen Erfolg des Rollenspiels, das nach einem katastrophalen Launch im Jahr 2020 durch jahrelange Produktpflege stabilisiert wurde.

Die Triebfedern hinter den Verkaufszahlen

Der Sprung auf 40 Millionen Einheiten ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer konsequenten Post-Launch-Strategie. Den Wendepunkt markierte das Update 2.0, das fundamentale Gameplay-Mechaniken wie das Charaktersystem und die KI der Gesetzeshüter komplett überarbeitete.

Zusammen mit der fehlerfreien Veröffentlichung der kostenpflichtigen Erweiterung Phantom Liberty im Jahr 2023 transformierte CD Projekt Red das Image des Spiels. Die Mundpropaganda drehte sich. Das spiegelte sich sofort in den Verkaufscharts wider.

Night City population: 40 million dreamers 🌃Thank you all for helping us reach this amazing milestone! 💛 — Cyberpunk 2077 (@cyberpunk.net) 2026-07-03T11:10:51.585Z

Ein wesentlicher Faktor bleibt die technische Diskrepanz zwischen den Plattformen. Während die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One aufgrund hardwareseitiger Limitierungen weitgehend aufgegeben wurden, profitiert das Spiel auf dem PC und den aktuellen Konsolen von anhaltender Beliebtheit. Auf High-End-PCs dient „Cyberpunk 2077“ mit Features wie Path Tracing und DLSS 3.5 nach wie vor als technischer Benchmark für die gesamte Industrie. Konsolenspieler auf PS5 und Xbox Series X erhalten mittlerweile eine stabile Performance bei 60 Bildern pro Sekunde, plus dedizierten PS5 Pro Support mit PSSR 2.0.

Der Meilenstein von 40 Millionen verkauften Einheiten beweist, dass sich softwareseitige Schadensbegrenzung finanziell auszahlt. CD Projekt Red hat bewiesen, dass sie ihre Marken auch nach schweren Krisen nicht fallen lassen.

Das schafft Vertrauen für kommende Projekte wie das Sequel Project Orion und den nächsten Witcher-Teil. Wer „Cyberpunk 2077“ bisher gemieden hat, kann auf den aktuellen Plattformen bedenkenlos zugreifen. Das Spiel ist endlich fertig.