Cyberpunk 2077 – Night City Wire Episode enthüllt die Zukunft des RPG

Die neue Episode von Night City Wire wird am kommenden Dienstag ab 17 Uhr via Twitch ausgestrahlt . Alle wichtigen Infos gibt es dann im Anschluss hier bei uns.

In der rund 23-minütigen Sonderausgabe von Night City Wire wird sich Pawel Burza mit Bartosz Sztybor, einem der Köpfe hinter Cyberpunk: Edgerunners, und Gabriel Amatangelo, dem Game Director von Cyberpunk 2077, zusammensetzen. Gemeinsam sprechen beide über diverse Themen zu Cyberpunk — darunter Edgerunners, dem anstehenden Update auf Version 1.6 und was das Spiel in Zukunft bereithält, heißt es in der Ankündigung.

