Cyberpunk 2077 – Patch 1.5 & PS5 Version womöglich in Kürze

CD Projekt bereitet offenbar den Release des Patch 1.5 für Cyberpunk 2077 vor, der vermutlich mit der Next-Gen Version oder dessen Vorbereitung einher geht. Das deutet sich aus einem Eintrag in der Steam-Datenbank.

Dort wird erstmals seit November eine neue Version gelistet, die jedoch noch nicht öffentlich ist. Spekulationen zufolge ist dies der erste Vorbote auf das nächste Update und den Next-Gen Release, den man grob für das erste Quartal 2022 in Aussicht gestellt hat.

Zuletzt erklärte CD Projekt zur weiteren Roadmap:

„Wir konzentrieren uns darauf, die Fehler und Crashes zu beheben, die Spieler auf allen Plattformen erleben. Ihr könnt davon ausgehen, dass in Zukunft weitere Patches – kleine und große – veröffentlicht werden. Unsere Pläne zur langfristigen Unterstützung von Cyberpunk 2077 bleiben unverändert, und wir werden weiterhin Updates und Patches einführen, um allen Spielern auf allen Konsolen und PCs ein besseres Spielerlebnis zu bieten.“

Vermutungen gehen dabei in die Richtung, dass die Veröffentlichung für Februar vorgesehen ist, auch wenn CD Projekt das nicht bestätigen möchte.

Weitere Pläne für das Spiel betreffen auch nach vor die kostenlosen DLCs, weitere Korrekturen und Bug Fixes und vieles mehr. Details dazu möchte man bekanntgeben, sobald es soweit ist.

Insgesamt erhofft sich CD Projekt, dass Cyberpunk 2077 durch den Next-Gen Release nun den Schub bekommt, den man sich bereits zum Initial-Release in 2020 erhofft hat. Zwar war das Geschäftsjahr trotz des Debakel um Cyberpunk 2077 noch erfolgreich, wie schon bei The Witcher 3 setzt der Entwickler aber auch in diesem Fall auf den langfristigen Erfolg.