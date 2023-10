Cyberpunk 2077 – Patch 2.01 behebt Savegame-Bug

Für Cyberpunk 2077 stellt man lediglich kleinere Updates in Aussicht, um Fehler etc. zu beheben. Neue Inhalte oder ähnliches wird es nicht mehr geben.

„Das Update 2.0 / 2.01 und Phantom Liberty sind die letzten großen Updates. Wir werden noch ein wenig mehr machen, aber das sind die letzten großen. Dann ist Cyberpunk 2 oder ‚Orion‘, würde ich sagen, wie auch immer wir es am Ende nennen, an der Reihe.“

