Cyberpunk 2077: Patch 2.31 bringt AutoDrive-Upgrade, Quest-Fixes und mehr

CD Projekt Red hat das nächste Update für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Patch 2.31 konzentriert sich diesmal auf praktische Verbesserungen im Alltag von Night City, von smarteren Fahrzeugen über Quest-Fixes bis hin zu Quality-of-Life-Optionen.

AutoDrive wird endlich brauchbar

Das Highlight des Updates steckt im Bereich Fahrzeuge: Das AutoDrive-System wurde deutlich überarbeitet. Statt wie ein auf Schienen laufendes Taxi, das an jeder Ampel kleben bleibt, fährt das eigene Auto nun flüssiger durch die Stadt, überholt blockierende Fahrzeuge und ignoriert unnötige Stopps. Wer lieber frei durch Night City cruist, bekommt zudem einen verbesserten Free-Roam-Modus, der sich stärker an die Verkehrsregeln hält und zuverlässiger navigiert.

Klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber ein echter Fortschritt. Wer bisher genervt ausstieg, weil die Karre mal wieder im Stau stand, dürfte jetzt entspannter ankommen.

Foto-Modus und Quests: mehr Stabilität

Auch der Foto-Modus wurde angefasst. Die neuen Posen aus Patch 2.3 funktionieren jetzt unabhängig vom Geschlecht der Spielfigur, NPCs lassen sich leichter platzieren und sogar problematische Charaktere wie Royce machen keine Zicken mehr.

Auf der Quest-Seite wurden vor allem Fehler im Zusammenhang mit der Nebenmission Motorbreath behoben, die durch abgebrochene Verfolgungen oder falsche Trigger oft stecken blieb. Außerdem gibt es Fixes für „Freedom“ und „Nitro (Youth Energy)“. Spieler, die bestimmte Missionen versemmelt haben, bekommen jetzt trotzdem eine Chance auf den neuen Yaiba-Bike-Untersatz – ein fairer Nachschlag.

Mehr Komfort und Technik-Feinschliff

Neben Kleinigkeiten wie korrigierter Lokalisierung und Lip-Sync gibt es eine neue Option, um den Vignette-Effekt komplett abzuschalten. PC- und Mac-Spieler profitieren zudem von verbesserten Ray-Tracing-Reflexionen.

Patch 2.31 ist kein Gamechanger, aber er macht das tägliche Leben in Night City angenehmer. Endlich funktioniert AutoDrive so, wie es sollte, und nervige Quest-Bugs werden aus dem Weg geräumt. Wer nach Update 2.3 wieder reinschauen wollte, findet jetzt eine stabilere Grundlage. In der Summe ist Cyberpunk 2077 inzwischen ein spektakuläres Game, insbesondere auf der PS5 Pro. Nur eine Frage bleibt: Warum gibt es immer noch kein New Game Plus? Stattdessen setzt CD Projekt Red darauf, dass Spieler die unterschiedlichen Lebenspfade ausprobieren – was nett ist, aber längst nicht den gleichen Reiz hat.