Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bleibt einzige Erweiterung, Support wird fortgesetzt

In diesen Tagen hat CD Projekt mit Cyberpunk 2077: Phantom Liberty die erste große Erweiterung für ihr RPG angekündigt. Der Support für das Spiel geht aber darüber hinaus.

Zunächst sagte CD Projekt, dass Cyberpunk 2077: Phantom Liberty die einzige Erweiterung dieser Art bleiben wird, auch wenn das ein wenig entgegen der früheren Aussagen steht. In einer Diskussion heißt es hierzu:

„Die Erweiterung, an der derzeit aktuell arbeiten, wird tatsächlich die einzige Erweiterung für Cyberpunk 2077 sein. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Erweiterung nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Stadia zu entwickeln. Der Umfang der Erweiterung bringt technische Herausforderungen mit sich, die einen Release auf den Last-Gen Konsolen ohne Nachteile beim Spielerlebnis erheblich beeinträchtigen würden.“

Zuvor hatte CD Projekt gesagt, dass der Patch 1.6 das letzte Update für Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One ist. Eine durchaus nachvollziehbare Entscheidung, nachdem das Spiel auch schon so technisch für viele eine Zumutung auf der Hardware war und von Sony und Microsoft mit einem Warnhinweis versehen wurde.

Support geht über Phantom Liberty hinaus

Abgesehen von der Erweiterung geht der Support für Cyberpunk 2077 aber über Phantom Liberty hinaus, sodass man noch regelmäßig Updates oder kleinere Content-Drops erwarten kann. Hier ergänzt CD Projekt:

„Bei der Frage nach mehr Erweiterungen für Cyberpunk haben wir uns entschieden, eine große Erweiterung für Cyberpunk zu entwickeln, die alle Möglichkeiten der Konsolen der neuen Generation nutzen wird“, so Michał Nowakowski, SVP of Business Development bei CD Projekt. „Trotzdem sind wir fest entschlossen, die Cyberpunk-IP weiterzuentwickeln, also über diese spezielle Cyberpunk-Erweiterung hinaus. Wir haben viel Mühe und Zeit in den Aufbau dieses Franchise gesteckt und wollen auf jeden Fall weiter auf dem aufbauen, was gerade aufgebaut wurde, mit neuen Geschichten, neuen Erfahrungen, neuen Inhalten, nicht nur in einem Videospielformat. In Bezug auf Erweiterungen wird es also nur eine große Erweiterung geben, aber in Zukunft wird es neue Sachen geben.“

Dass CD Projekt weitaus mehr in der Pipeline hat, wurde auch bei der Investorenkonferenz angesprochen, wonach sich mindestens zwei weitere und unangekündigte Projekte in der Entwicklung befinden. Zunächst steht allerdings der Start der Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunner in diesen Tagen an.