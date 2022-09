Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Details zur Erweiterung & Patch 1.6 enthüllt

CD Projekt hat im Zuge der aktuellen Night City Wire Episode die ersten Details zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty enthüllt, der geplanten Erweiterung für das RPG.

Game Director Gabe Amatangelo erklärte während des Streams, dass in Phantom Liberty neue Charaktere eingeführt werden, mit denen V an einem neuen Ort in Night City in Kontakt kommen wird. Weitere Details zur Erweiterung möchte man in den kommenden Monaten teilen. Nur soviel, Keanu Reeves wird in Phantom Liberty seine Rolle als rebellischer Rockerboy Johnny Silverhand wieder aufnehmen.

Eine kurze Sneak Peek liefert der Teaser unten. Phantom Liberty wird voraussichtlich im Jahr 2023 für PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S und Stadia erscheinen

Cyberpunk 2077 Patch 1.6

Außerdem wurden neue Details über das neue Update von Cyberpunk 2077 enthüllt, das sich Edgerunners Update nennt – auch bekannt als Patch 1.6. Damit kann man sich auf ausrüstbare Gegenstände aus dem Anime freuen. Das Update erscheint noch heute im Laufe des Tages.

Die Spieler werden unter anderem die Möglichkeit haben, die Jacke von David Martinez, dem Protagonisten des Anime, anzuziehen und eine Schrotflinte zu benutzen, die von einem anderen Charakter aus der Serie benutzt wird. Neben den Edgerunners-inspirierten Gegenständen bringt das Update auch eine Reihe von Features ins Spiel, darunter ein Kleidungs-Transmog-System, plattformübergreifenden Fortschritt, spielbare Plötze-Arcade-Automaten und vieles mehr.

Worauf man wohl auch zukünftig verzichten muss, ist eine New Game+ Option, die Laut CD Projekt ein aufwendiges Vorhaben sei.

Laut Lead Level Designer müsste dazu das gesamte Spiel neu ausbalanciert werden, einschließlich Items, Quests, Dialoge usw. Das macht es schwierig, eine New Game+ Option nachträglich anzubieten. Der gesamte Aufbau des Spiels, samt der getroffenen Entscheidungen, könnten das Konstrukt mit einer New Game+ Option zusammenfallen lassen, weshalb man diesem Wunsch der Fans eher nicht nachkommen wird.

Weitere Details zum Cyberpunk 2077 Patch 1.6 folgen in Kürze.