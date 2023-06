Cyberpunk 2077: Phantom Liberty hat ein Release-Datum

Die Erweiterung verspricht einen gnadenloser Spionage-Thriller abzuliefern, der an einem völlig neuen Schauplatz spielt. Im Laufe der Geschichte von Phantom Liberty werden die Spieler neue Charaktere kennenlernen und mit ihnen zusammenarbeiten müssen, darunter den FIA-Schläferagenten Solomon Reed, gespielt von Idris Elba . Zu den wiederkehrenden Charakteren gehört außerdem Keanu Reeves, der erneut in die Rolle des rebellischen Rockers Johnny Silverhand schlüpft.

Was folgt, ist ein tiefes Eintauchen in eine komplexe Geschichte aus Spionage und politischen Intrigen, die die höchsten Ränge der Macht mit der brutalen Welt der Schwarzmarkt-Söldner verbindet. Der Einsatz ist mindestens so hoch wie die mögliche Belohnung – das eigene Überleben steht auf dem Spiel.

