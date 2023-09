Cyberpunk 2077: Phantom Liberty -Neuer Cinematic-Trailer, Build-Planner & mehr

Die Komponisten gaben nicht nur einen Einblick in die Musik zu Phantom Liberty, sondern verrieten auch, dass die Musik jetzt in voller Länge zum Streaming verfügbar ist. Sie sprachen auch über Details der neuen Radiostationen im Spiel.

Wie in allen Spielen von CD Projekt Red spielt auch in Phantom Liberty die Musik eine wichtige Rolle bei der Erzählung der Geschichte – und die beiden Komponisten P.T. Adamczyk und Jacek Paciorkowski sprachen in dieser Episode von Night City Wire darüber, wie sie die brandneue Musik für diesen Spionage-Thriller komponiert haben.

