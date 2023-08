Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Release & eine brandneue Gameplay-Erfahrung

In Phantom Liberty kehren die Spieler als Cyber-Söldner V zurück und begeben sich auf eine hochriskante Spionage- und Intrigenmission, um den NUSA-Präsidenten zu retten. Im gefährlichen Viertel Dogtown müssen Allianzen innerhalb eines Netzes aus zerbrochenen Loyalitäten und finsteren politischen Machenschaften geschmiedet werden, um in einer zersplitterten Welt voller verzweifelter Stricher, gerissener Netrunner und rücksichtsloser Söldner, die auf Profit und Macht aus sind, zu überleben.

