Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – Schwarzmarkt-Tour in Dogtown

Reeves spricht außerdem über seine Rolle von Johnny Silverhand und über die Herangehensweise des rebellischen Rockers an einige der neuen Charaktere in Phantom Liberty, darunter der FIA-Agent Solomon Reed, gespielt von Idris Elba.

CD Projekt gewährt neue Einblicke in Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, die hierzu zwei neue Videos veröffentlicht haben. Neben einem Interview mit Keanu Reeves, der in Phantom Liberty zurückkehrt gibt es eine Schwarzmarkt-Tour in Dogtown.

