Cyberpunk 2077: PS5 Pro Patch 2.310.100 mit PSSR 2 ist live

CD Projekt Red hat für „Cyberpunk 2077“ das Update auf Version 2.310.100 für die PS5 Pro veröffentlicht. Der rund 7,887 GB große Patch integriert PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) sowie optimierte Raytracing-Technologien, um erstmals stabile 60 Bilder pro Sekunde bei gleichzeitig aktiven Raytracing-Effekten auf der Konsole zu ermöglichen.

Das Update implementiert drei spezifische Grafikmodi, die auf die Hardware-Fähigkeiten der PS5 Pro zugeschnitten sind. Kernstück ist die Einführung von PSSR 2, Sonys KI-basierter Upscaling-Technologie. Diese ermöglicht es, die interne Renderauflösung zu senken, um Ressourcen für komplexe Beleuchtungseffekte freizugeben, während die Bildschärfe durch den KI-Algorithmus auf hohem Niveau gehalten wird.

Drei Grafikmodi für unterschiedliche Prioritäten

Die Entwickler nutzen für „Cyberpunk 2077“ die zusätzliche GPU-Leistung und die neuen Raytracing-Units der Pro-Konsole für eine feingliedrige Auswahl:

Raytracing-Modus (Empfohlen): Die neue Standardeinstellung. Sie bietet Raytracing für Spiegelungen (auf Fahrzeugen und Glas) sowie für sämtliche Schatten bei stabilen 60 FPS. Im Vergleich zur Basis-PS5, die Raytracing nur bei 30 FPS bot, ist dies eine Verdopplung der Bildrate bei grafischer Erweiterung.

Die neue Standardeinstellung. Sie bietet Raytracing für Spiegelungen (auf Fahrzeugen und Glas) sowie für sämtliche Schatten bei stabilen 60 FPS. Im Vergleich zur Basis-PS5, die Raytracing nur bei 30 FPS bot, ist dies eine Verdopplung der Bildrate bei grafischer Erweiterung. Performance-Modus: Zielt auf maximale Flüssigkeit ab. Er erreicht 60 FPS auf Standard-Displays und bis zu 90 FPS auf VRR-Monitoren (Variable Refresh Rate).

Zielt auf maximale Flüssigkeit ab. Er erreicht 60 FPS auf Standard-Displays und bis zu 90 FPS auf VRR-Monitoren (Variable Refresh Rate). Raytracing Pro-Modus: Für Nutzer mit 120-Hz-Displays bietet dieser Modus zusätzlich Raytracing für Deckenlichter, emittierende Lichtquellen und Umgebungsverdeckung. Die Zielrate liegt hier bei 40 FPS; ohne VRR/120-Hz-Support wird auf 30 FPS gedeckelt.

Technische Optimierungen: BVH8 und VRS

Hinter den Kulissen nutzt der Patch 2.310.100 spezifische Architektur-Verbesserungen der PS5 Pro. Dazu gehört die Unterstützung von BVH8 (Bounding Volume Hierarchy), was die Effizienz bei der Berechnung von Lichtstrahlen durch eine achtfache Hierarchie deutlich erhöht. Ein verbesserter Raytracing-Cache soll zudem das „Ghosting“ oder plötzliche Aufploppen von Schatten minimieren.

Zusätzlich kommt der VRS-Algorithmus (Variable Rate Shading) zum Einsatz. Diese Technik spart Rechenleistung, indem sie die Schattierungskomplexität in Bildbereichen reduziert, die für den Spieler weniger im Fokus stehen oder kaum Details aufweisen, ohne die wahrgenommene Qualität zu mindern.

Bisher war flüssiges Raytracing in Night City einem potenten Gaming-PC vorbehalten. Mit dem Wechsel auf PSSR 2 nähert sich die PS5 Pro diesem Erlebnis massiv an. Während die Basis-PS5 oft zwischen Bildqualität und Performance wählen musste, liefert die Pro-Version nun den „Sweet Spot“ aus 60 FPS und Hardware-Raytracing. Die Implementierung von BVH8 zeigt zudem, dass CD Projekt Red nicht nur die Taktraten nutzt, sondern die modernisierte Hardware-Architektur der Pro-Modelle gezielt anspricht.

Das Update 2.310.100 macht „Cyberpunk 2077“ zu einem der Vorzeigetitel für die PS5 Pro, wie bereits Digital Foundry angemerkt hat. Die Kombination aus PSSR 2 und Raytracing bei 60 FPS korrigiert den größten Kritikpunkt der Konsolenfassung: den harten Bruch zwischen Optik und Spielbarkeit. Wer die Hardware besitzt, erhält hier ein Upgrade, das die Lücke zum High-End-PC spürbar verkleinert.