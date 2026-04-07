Cyberpunk 2077: Termin zum PS5 Pro-Update mit PSSR 2 und 90 FPS

CD Projekt Red veröffentlicht am 8. April das PS5 Pro-Update für „Cyberpunk 2077“. Die Aktualisierung führt Sonys KI-Upscaling PSSR 2 sowie drei spezifische Grafikmodi ein, die Bildraten von bis zu 90 FPS oder umfassendes Raytracing ermöglichen.

Im Gegensatz zur Standard-PS5, die zwischen Performance (640p-1080p intern) und Raytracing-Modus (30 FPS) unterscheidet, nutzt die Pro-Version die zusätzliche GPU-Leistung und PSSR für deutlich höhere Zielwerte. CD Projekt Red implementiert drei Optionen:

Ray Tracing Pro: Das visuelle Maximum. Aktiviert werden Raytracing-Reflektionen, Ambient Occlusion, Skylight, Schatten und Emissive Lighting. Das Ziel sind 40 FPS auf VRR-Displays (30 FPS ohne VRR).

Das visuelle Maximum. Aktiviert werden Raytracing-Reflektionen, Ambient Occlusion, Skylight, Schatten und Emissive Lighting. Das Ziel sind 40 FPS auf VRR-Displays (30 FPS ohne VRR). Performance: Fokus auf Bildrate. Auf VRR-fähigen Bildschirmen erreicht das Spiel bis zu 90 FPS bei gleichzeitig verbesserter Bildschärfe durch PSSR.

Fokus auf Bildrate. Auf VRR-fähigen Bildschirmen erreicht das Spiel bis zu 90 FPS bei gleichzeitig verbesserter Bildschärfe durch PSSR. Ray Tracing: Ein Hybrid-Modus, der ausgewählte Raytracing-Effekte bei stabilen 60 FPS bietet.

Technischer Unterbau: PSSR 2 und BVH8

Der entscheidende Faktor bei Cyberpunk 2077 auf der PS5 Pro für die Qualitätssteigerung ist der Wechsel auf PSSR. Während das bisherige FSR 2.1 oft mit Ghosting und Unschärfe in Night City zu kämpfen hatte, arbeitet PSSR KI-basiert auf den dedizierten Machine-Learning-Einheiten der PS5 Pro. Das sorgt für eine stabilere 4K-Ausgabe aus einer höheren internen Basisauflösung.

Zusätzlich nutzt das Update BVH8 (8-way Bounding Volume Hierarchy). Diese technische Optimierung der Datenstruktur für Strahlverfolgung ermöglicht es der Hardware, Raytracing-Berechnungen effizienter durchzuführen. Das Ergebnis ist eine präzisere Lichtberechnung, die besonders bei den neonlastigen Nachtszenen und den komplexen Reflektionen auf Fahrzeugen wie der Yaiba Kusanagi zum Tragen kommt.

Night City in 4K: Die PS5 Pro nutzt PSSR-Upscaling für deutlich schärfere Texturen und stabilere Bildraten

PC-Niveau im Wohnzimmer?

Mit dem „Ray Tracing Pro“-Modus rückt die Konsole näher an das heran, was bisher High-End-PCs vorbehalten war – auch wenn Features wie „Path Tracing“ (Overdrive-Modus) aufgrund der immensen Hardware-Anforderungen weiterhin der PC-Plattform mit NVIDIA-RTX-40-Karten vorbehalten bleiben dürften. Dennoch ist der Sprung von 30 auf 60 FPS bei aktivem Raytracing der entscheidende Mehrwert für Konsolenspieler.

Das Update macht die PS5 Pro zur technisch überlegenen Konsolen-Plattform für Cyberpunk 2077. Besonders der 90-FPS-Modus für VRR-Nutzer und der 60-FPS-Raytracing-Hybrid lösen das größte Problem der Basis-PS5: die harte Entscheidung zwischen flüssigem Gameplay und moderner Beleuchtung. Wer das Spiel im PS Plus Game Catalog besitzt, erhält das Upgrade ohne Aufpreis.