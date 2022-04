Cyberpunk 2077 trotz Fehlstart ein Erfolg, neue Verkaufszahlen

Trotz des katastrophalen Launches von Cyberpunk 2077 ist das Rollenspiel für CD Projekt ein voller Erfolg. Aktuelle Verkaufszahlen zeigen, dass man den Titel trotzdem unter die Leute bekommt, sicherlich auch durch den gelungenen Re-Launch in diesem Jahr.

Wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, konnte man Cyberpunk 2077 bereits 18 Millionen Mal verkaufen. Welcher Anteil davon auf den ursprünglichen Launch zurückgeht und an den Re-Launch, wo der Titel erheblich günstiger zu haben war, ist nicht bekannt.

Der Next-Gen Launch von Cyberpunk 2077 war für CD Projekt jedenfalls ein gelungener Re-Launch, der das RPG zu dem Spiel machte, das es hätte zum Initial-Release sein sollen. Ferner startet in diesem Jahr noch die Netflix-Serie Cyberpunk Edgerunners auf Netflix, die in Kooperation mit Trigger entsteht.

Ende noch nicht erreicht

Damit ist das Ende von Cyberpunk 2077 auch noch nicht erreicht, wie erst in dieser Woche bekräftigt. So spricht auch der aktuelle Geschäftsbericht noch einmal von den Laufenden Arbeiten an den geplanten Erweiterungen, sowie dem fortlaufenden Support.

„Wir arbeiten an Dingen für euch. Als ob ich buchstäblich täglich Quests überprüfe, mit Leuten über Dinge rede, also passiert es“, so CD Projekt. „Ich kann euch jedoch leider nichts über unsere Zukunftspläne sagen, aber ich kann euch versichern, dass wir an Erweiterungen arbeiten; wir arbeiten an diesen Dingen für euch.“

Weitere Verkaufszahlen betreffen The Witcher 3: Wild Hunt, das es inzwischen auf über 40 Millionen verkaufte Kopien schafft und ebenfalls noch einmal für die aktuellen Konsolen flott gemacht wird. Die neue Complete Edition wurde jedoch jüngst auf unbestimmte Zeit verschoben.

Abseits dessen wurde inzwischen auch die Entwicklung von The Witcher: A New Saga bestätigt, das mithilfe der Unreal Engine 5 ensteht. Dessen Release wird allerdings erst in einigen Jahren erwartet.