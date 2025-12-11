Cyberpunk 2077 x Viture: XR-Brille bringt Night City direkt ins Sichtfeld

Viture hat zusammen mit CD Projekt RED die erste offiziell lizenzierte XR-Brille im Cyberpunk-Universum gebaut: die Cyberpunk 2077 x Viture Luma Cyber XR Glasses. Eine limitierte Sammleredition zum fünften Jubiläum des Spiels, technisch auf dem Niveau der Luma Ultra, nur eben mit Neon, Chrome und Seriennummer.

Näher kommen Fans nicht an Cyberpunk 2077 heran. Eine Brille, die aussieht wie ein Ingame-Gadget und sich gleichzeitig wie ein hochwertiges Display verhält. Laut Datenblatt funktioniert das besser, als man erwarten würde.

Ein 152-Zoll-Display, das in die Hosentasche passt

Die Brille nutzt Sonys aktuelles MicroOLED-Panel, kombiniert mit Vitures eigener Optik. Bedeutet, ein

152-Zoll virtuelles Bild, 120 Hz, bis zu 1.500 Nits – hell genug, damit sogar HDR-Content nicht verwaschen aussieht. In der Praxis bedeutet das: Filme wirken wie im Privatkino, Spiele wie auf einem High-End-Monitor. Solange das Tracking stabil bleibt, ist das eine beeindruckende Leistung.

Wichtig für Handheld-Spieler: Die Brille ist direkt kompatibel mit Steam Deck, Legion Go, ROG Ally, MSI Claw, GPD-Geräten und diversen AYANEO-Modellen. Das ist nicht selbstverständlich, denn XR-Gadgets scheitern oft an wackeligen USB-C-Implementierungen.

Spannend wird es mit der Nintendo Switch 2: Über das Viture Pro Mobile Dock gibt’s immersives Fullscreen-Gameplay ohne Fernseher. Das macht die Brille interessanter als viele Konkurrenzprodukte, die Nintendo nur halbherzig unterstützen.

Die limitierte Cyberpunk 2077 x Viture Luma Cyber XR Glasses verbindet High-End-MicroOLED-Technik mit originalem Night-City-Design.

Mehr Cyberpunk geht nicht

Die Luma Cyber ist nicht einfach eine umlackierte Luma Pro. CD Projekt RED war beim Design involviert. Scharfe Linien, dezente Neon-Akzente, sichtbare „Cyberware“-Anleihen ohne in Cosplay abzurutschen. Dazu kommt die Limitierung auf 10.000 Einheiten, jede einzeln nummeriert. Wer Fan ist, bekommt hier ein Collectible, das mehr kann als nur im Regal stehen.

Die Cyberpunk 2077 x Viture Luma Cyber XR Glasses sind kein Gimmick, sondern ein ernstzunehmendes XR-Display mit starkem Stilbonus. Der Preis ist hoch, aber die Technik liefert, und die Limitierung sorgt dafür, dass das Teil langfristig Sammlerwert behalten dürfte.

Wer XR ausprobieren will und gleichzeitig Night City liebt, bekommt derzeit kaum ein attraktiveres Paket. Preis: rund 549 Dollar, mit dem 10-Prozent-Coupon (LXZ-LY5JBPC) aktuell rund 450 Euro. Für XR-Tech dieser Klasse ist das fair, aber kein Schnäppchen.

