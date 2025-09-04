Cyberpunk Edgerunner: Erste Season bald auf Blu-ray – perfekt für das Rewatch vor Season 2

Die erste Season von Cyberpunk Edgerunners feiert ihr Blu-ray-Debüt. Fans bekommen die Chance, noch einmal in Night City abzutauchen, inklusive Extras, die selbst hartgesottene Zuschauer überraschen dürften. Für Fans ein Must-Have? Die Ankündigung fällt mit dem kürzlichen Teaser zusammen, der nichts mit dem Spiel an sich zu tun hat.

Alles drin, was das Fan-Herz begehrt

Das Set umfasst alle zehn Episoden der ersten Staffel, dazu ein Storyboard-Buch von Regisseur Hiroyuki Imaishi, ein weiteres Behind-the-Scenes-Booklet, drei originale Animationsblätter und einen Poster zum zweijährigen Jubiläum der Serie. Wer sich die Sammlung sichern will, muss bei Crunchyroll USA vorbeischauen: Die Vorbestellung kostet 123,98 US-Dollar, verschickt wird ab dem 23. Oktober 2025. Das ist exklusiv, heißt: Wer’s haben will, kommt hier nicht an Amazon oder anderen Shops vorbei.

Für Leute, die Season noch nicht gesehen haben oder einfach eine Auffrischung brauchen, ist das eine gute Gelegenheit. Die Blu-ray liefert zudem ein paar Einblicke in die Entstehung der Serie, die im Stream leicht untergehen.

Season 2 wirft schon Schatten voraus

Netflix kündigte die zweite Staffel von Cyberpunk Edgerunners bereits im Juli an. Trailer und Teaser deuten auf eine Story zwischen Rache und Erlösung hin. Offiziell soll die Staffel zehn Episoden umfassen. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, nur die düstere Botschaft aus dem Trailer: „When the world is blinded by spectacle, what extremes do you have to go to make your story matter?“ Wer sich fragt, wie es weitergeht, muss also noch etwas warten.

Pflicht für Fans – lohnt sich das Set? Kurz gesagt: Ja. Wenn ihr Cyberpunk Edgerunners mochte, lohnt sich die Blu-ray allein schon für die Extras. Wer die Serie nur gestreamt hat, bekommt hier eine Version, die mehr bietet als das reine Abspielen. Preislich ist es kein Schnäppchen, aber Sammler und Hardcore-Fans werden hier nicht enttäuscht. Wer Season optimal genießen will, sollte sich die erste Staffel noch einmal reinziehen, am besten in der Qualität, die die Blu-ray liefert.