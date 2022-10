Cyberpunk Fortsetzung verfolgt anderen Entwicklungsansatz, um erneutes Desaster zu vermeiden

„Nur weil wir die Unreal Engine verwenden, heißt das nicht, dass wir nicht mehr in Technologien investieren. Wir müssen Systeme entwickeln, um unsere Spiele anzutreiben, was eine Anpassung der Komponenten der Engine beinhaltet, um besser zu unseren kreativen Ambitionen zu passen. Basierend auf unserer Erfahrung mit groß angelegten, Story-getriebenen Open-World-RPGs passen wir die UE5 mit Tools an, die die Erstellung hochwertiger Inhalte ermöglichen. Das Ziel hier ist sicherzustellen, dass solche Tools zu der spezifischen Beschaffenheit unseres Studios und der Spiele, die wir zu entwickeln beabsichtigen, passen.“

Abgesehen von einer neuen internen Struktur möchte man auch User in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen und plant dazu die Gründung eines Usability Lab, was sicherstellen soll, dass alles gut zusammenpasst. Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 soll zudem vieles erleichtern, das Ruder aber nicht komplett übernehmen.

Ein großes Risiko im Entwicklungsprozess betrifft die Stabilität und Performance auf allen Zielplattformen. Auch in diesem Zusammenhang gilt die ‚immer funktionierenden Game Rules‘. Wir testen die Gameplay-Qualität von Anfang an auf jeder Plattform und konzentrieren uns nicht nur auf den PC-Build der Entwickler.“

Dies bedeutet, dass alle Kernsystem von Anfang an funktionieren müssen und nicht parallel entwickelt werden, sowie dass stetig Verbesserungen einfließen. Zudem werden alle Zielplattformen von Anfang an mit einbezogen und stetig überprüft.

Das verspricht CD Projekt in einem neuen Video, wonach alle zukünftigen Produktionen, einschließlich Cyberpunk 2077, The Witcher und die neue IP unter dem Leitfaden „good engineering practices“ von Anfang an und auf allen Plattformen getestet werden.

