Cygames arbeitet weiterhin an Project Awakening, Lost Order und Garnet Arena.

Cygames-Präsident Koichi Watanabe beendet das Schweigen und bestätigt im Famitsu-Interview, dass die drei langjährigen Sorgenkinder „Project Awakening“, „Lost Order“ und „Garnet Arena“ der Fans nicht eingestellt wurden. Nach Jahren der Funkstille gibt es endlich wieder Lebenszeichen.

Zehn Jahre nach der ersten Ankündigung formt sich das Action-RPG langsam zu einem echten Spiel. Watanabe betont, dass das Team mittlerweile mit echtem Selbstvertrauen an den Feinschliff geht. Der Look von 2018 hat sich verändert, neue Elemente kamen hinzu. Die Richtung stimmt aber weiterhin. Ob das reicht, um die extreme Wartezeit zu rechtfertigen, müssen erste Gameplay-Szenen zeigen. Bisher gab es die neuen Ausschnitte nur exklusiv für das Famitsu-Magazin zu sehen.

Lost Order biegt auf die Zielgerade ein

Das Echtzeit-Taktikspiel „Lost Order“ befindet sich laut Entwickler bereits auf der Zielgeraden. Seit dem Closed-Beta-Test im Jahr 2017 wurde der Titel komplett von Null auf neu aufgebaut. Sogar die Charaktermodelle flogen raus. Die Grafik soll auf Smartphones verblüffen.

Cygames zeigt sich hier kompromisslos. Halbgare Infos werden nicht geteilt. Erst wenn die Qualität absolut stimmt, folgt die offizielle Präsentation für die Community. Das ist löblich. Trotzdem zehrt die jahrelange Geheimniskrämerei an den Nerven.

Auch bei „Garnet Arena: Mages of Magicary“ geht es voran. Das Fantasy-Actionspiel von Produzent Kenichiro Takaki soll sich deutlich von anderen Cygames-Titeln abheben. Es zählt zu den großen Hauptprojekten des Studios. Konkrete Details fehlen zwar weiterhin, aber das Studio testet hier wohl vollkommen neue Gameplay-Ansätze. Parallel dazu entstehen kleinere Titel mit festem Budget, um jüngeren Entwicklern eine Chance zu geben. Das Studio hat also viel vor.

Die Ansage von Watanabe bringt Erleichterung, aber keine Euphorie. Es ist gut zu wissen, dass die Projekte nicht in der Entwicklungshölle verrottet sind. Die Messlatte liegt nach all den Jahren jetzt allerdings verdammt hoch. Qualität braucht Zeit. Punkt. Aber irgendwann müssen handfeste Trailer her.

Reicht euch das bloße Versprechen, dass die Spiele noch existieren, oder hat Cygames euren Hype über die Jahre komplett verloren? Welches der drei Spiele ist euer persönlicher Wackelkandidat?