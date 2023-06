CYGNI: All Guns Blazing zeigt sich im Story-Trailer

Während man das Genre an sich nicht antasten möchte, ist es mit Cygni das oberste Ziel, ein absolut poliertes Gameplay sowie visuelle Effekte und Animationen abzuliefern. Dabei geht es nicht nur um den visuellen Gesamteindruck, auch kleinste Details wie sichtbare Animationen der Piloten sollen so hervorgehoben werden. Dahinter steht die Unreal Engine 5, mit dies technisch gelingen soll.

CYGNI: All Guns Blazing ist ein vertikal scrollender Twin-Stick-Shooter, der Old-School-Nostalgie mit Next-Generation-Grafik, hochwertigen Animationen und intensiver Action verbindet. Das Spielgefühl soll sich wie in einem Science-Fiction-Film anfühlen, immer mit der richtigen Balance zwischen Feuerkraft und Schildabwehr, um die gegnerischen Schiffe zu zerstören.

