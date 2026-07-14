D23: Große „Kingdom Hearts“-Show im August – aber wo bleibt Teil 4?

Disney bringt Kingdom Hearts im August mit einem eigenen Jubiläums-Panel auf die D23 Expo. Doch wer auf handfeste Neuigkeiten zu „Kingdom Hearts 4“ hofft, könnte am Ende mit leeren Händen dastehen.

Disney hat das offizielle Programm für das diesjährige „D23: The Ultimate Fan Event“ in Anaheim enthüllt. Am Samstag, den 15. August 2026, wird es von 16:30 bis 17:30 Uhr Ortszeit ein einstündiges Panel mit dem Titel „DEEP DIVE into KINGDOM HEARTS“ geben. Offizieller Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der legendären Crossover-Saga zwischen Square Enix und Disney.

Ein Blick zurück statt nach vorn?

Laut der offiziellen Beschreibung erwartet uns eine Reise durch Licht und Dunkelheit. Disney verspricht Einblicke von den kreativen Köpfen hinter den Spielen, bekannten Synchronsprechern und Details darüber, wie Disney, Pixar und Square Enix damals überhaupt zusammengefunden haben. Das klingt nach einer runden, charmanten Nostalgie-Show für die Community.

Aber genau hier liegt der Haken.

In der gesamten Ankündigung verliert Disney kein einziges Wort über „Kingdom Hearts 4“. Kein Teaser, kein Versprechen auf neues Gameplay, nicht einmal ein Logo-Einblender wird erwähnt.

Sieben Jahre ist der Release von Kingdom Hearts 3 nun her. Die Geduld der Fans ist ohnehin extrem strapaziert. Ein reines Retro-Panel, das nur die alten Erfolge feiert, ohne einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, wäre für viele ein herber Dämpfer.

Eben ein echter Dämpfer.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Ganz abschreiben sollten wir handfeste News trotzdem nicht. In der Vergangenheit war die D23 schon öfter die Bühne für große Ankündigungen der Reihe. Unvergessen bleibt die Enthüllung des großen Trailers zu „Kingdom Hearts 3“ im Jahr 2017 genau auf diesem Event. Dass Square Enix nach dem jüngsten Trailer beim Nintendo-Event jetzt komplett schweigt, ist unwahrscheinlich.

Trotzdem solltet ihr eure Erwartungen für den 15. August erst einmal drosseln. Am Ende entscheidet die Gästeliste. Wenn Serienschöpfer Tetsuya Nomura persönlich in Anaheim aufschlägt, brennt die Hütte. Wenn nur die amerikanischen Synchronsprecher von Sora und Goofy auf der Bühne stehen und Anekdoten erzählen, bleibt es ein reines Fan-Event.

Skeptisch, aber wachsam

Eine Stunde Sendezeit für ein Franchise, das seit Jahren auf dem Trockenen liegt, ist eine Ansage. Aber Disney verkauft uns hier explizit ein Jubiläums-Panel und keinen Games-Showcase. Wer mit der Erwartungshaltung eines konkreten Release-Termins für Kingdom Hearts 4 einschaltet, wird vermutlich enttäuscht. Wir stellen uns auf viel Nostalgie und bestenfalls einen winzigen Teaser-Happen ein.