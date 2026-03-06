DAMON and BABY: Demo-Termin und wichtige Fixes bestätigt

Arc System Works lässt uns nicht länger zappeln und bringt die Demo zu DAMON and BABY pünktlich zum 19. März auf PlayStation, Switch und PC. Nachdem PC-Spieler im Februar bereits einen ersten Blick riskieren durften, wird dieser Testlauf nun dauerhaft für alle verfügbar sein.

Das Beste an dieser Ankündigung ist nicht nur der Termin, sondern die Reaktion auf die Community. Die Entwickler haben die Kritikpunkte aus der ersten PC-Testphase direkt aufgesogen. Besonders das Frust-Thema „Save and Retry“ steht oben auf der Liste.

Wer kennt es nicht: Ein falscher Schritt beim Boss und der Spielfortschritt der letzten halben Stunde ist dahin. Dass hier die Rollback-Problematik und das Retry-System bei Bosskämpfen angegangen wird, zeigt, dass Arc System Works den Flow des Action-Adventures ernst nimmt. Ein flüssiger Wiedereinstieg ist bei dieser Art von Game absolut essenziell für den Spielspaß.

Feinschliff für das Waffen-Handling und Looting

Auch an der Usability wird geschraubt. Das Einsammeln von Items soll effizienter werden und der Waffenwechsel reagiert künftig schneller. Gerade in hektischen Kämpfen ist die Responsivität der Steuerung das Zünglein an der Waage. Wenn der Wechsel zwischen den Gadgets hakt, fühlt sich das ganze Combat-System klobig an. Die Optimierung des Item-Verkaufs direkt aus der Portal-Truhe ist zudem ein Quality-of-Life-Feature, das uns nerviges Backtracking erspart. Das sind genau die Details, die darüber entscheiden, ob man DAMON and BABY zwischendurch genießt oder entnervt weglegt.

Dass bereits jetzt neue Charaktere und Stages für die Zeit nach dem Release am 25. März versprochen werden, gibt der Community die Sicherheit: Dieses Spiel soll wachsen. Für uns Spieler bedeutet das, dass der Titel kein „One-Hit-Wonder“ bleiben muss, sondern durch Post-Launch-Content frisch gehalten wird. Wenn die Basis stimmt, könnte uns hier ein richtiges Brett bevorstehen.

Die Transparenz von Arc System Works ist vorbildlich. Dass sie konkrete Gameplay-Probleme wie die Speicherpunkte und das Waffen-Feedback schon vor dem eigentlichen Release angehen, lässt das Vertrauen in DAMON and BABY massiv steigen.

Die Demo am 19. März wird der ultimative Härtetest für die neuen Mechaniken.