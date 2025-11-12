DAMON and BABY: Neues Action-Adventure mit Twin-Stick-Feuerkraft angekündigt

Arc System Works, bekannt für Serien wie Guilty Gear und BlazBlue, wagt sich an ein neues Genre: DAMON and BABY kombiniert klassische Action mit Erkundung, Basisaufbau und präzisem Twin-Stick-Shooting. Ein erster Teaser-Trailer liefert bereits einen Eindruck von der Atmosphäre, und die erinnert eher an ein düsteres Science-Fiction-Roadmovie als an typische Anime-Action.

Zwischen Basis und Kugelhagel

Im Mittelpunkt steht Damon, ein wortkarger Kämpfer, der sich durch weitläufige Gebiete voller Geheimnisse, Gegner und Bosskämpfe bewegt. Das Spiel wechselt stetig zwischen zwei Phasen: der Erkundung verschiedener Regionen und der Rückkehr zur Basis, wo Damon seine Fähigkeiten verbessert oder neue Waffen freischaltet.

Die Kämpfe setzen auf Timing und Präzision, ob im Nahkampf mit Pistolen oder im Fernkampf mit Maschinengewehren. Jede Stage endet mit einem Bossgegner, der mehr verlangt als bloß gutes Zielen. Laut Arc System Works soll das Kampfsystem besonders technisch sein, aber Raum für individuelle Spielstile lassen. Auch optisch darf man sich auf Anpassungen freuen: verschiedene Outfits sollen Damon ein persönliches Erscheinungsbild verleihen.

Lokaler Koop mit Herz

Ein besonderes Highlight ist der lokale Koop-Modus. Spieler 2 übernimmt darin die Kontrolle über Damons tierischen Begleiter Baby, einen cleveren Hund, der nicht nur zuschnappt, sondern auch taktisch unterstützt. Damit setzt DAMON and BABY auf gemeinsames Gameplay, das über simples Mitlaufen hinausgeht. Gerade im Couch-Koop könnte dieser Ansatz den Unterschied machen und an Klassiker wie Ratchet & Clank oder Helldivers erinnern, nur eben mit einem Hund als Co-Pilot.

Mit DAMON and BABY zeigt Arc System Works, dass sie mehr können als reine Prügelspiele. Die Mischung aus Erkundung, Technik und persönlicher Aufrüstung könnte genau den Nerv derer treffen, die Action mit Tiefe suchen. Wie gut das am Ende funktioniert, wird sich Anfang 2026 zeigen, doch schon jetzt deutet vieles darauf hin, dass das Studio neue Wege gehen will.

Was denkst du – braucht die Actionwelt mehr solcher ungewöhnlichen Duos oder reicht das Konzept der Solohelden längst aus?