Dan Houser enthüllt: Warum Rockstars Spionage-Spiel Agent nie funktioniert hat

Agent war einmal Rockstars großes Geheimprojekt, ein Cold-War-Thriller mit Open-World-Ansatz, der exklusiv für die PS3 erscheinen sollte. 2009 angekündigt, danach jahrelang Funkstille. Nun hat Dan Houser, Mitgründer von Rockstar Games, in einem ausführlichen Podcast mit Lex Fridman erstmals offen erklärt, warum das Projekt letztlich beerdigt wurde: Es „funktionierte einfach nicht“.

Laut Houser durchlief Agent mindestens fünf Entwicklungsphasen mit verschiedenen Teams und Schauplätzen – vom 70er-Jahre-Spionage-Szenario bis hin zu moderneren Versionen. Doch am Ende sei die zentrale Idee nie aufgegangen. Der entscheidende Satz von Houser: „Ich frage mich, ob man überhaupt ein gutes Open-World-Spionagespiel machen kann.“

Warum Agent an seiner eigenen Idee scheiterte

Housers Begründung ist bemerkenswert ehrlich. Die typische Spannung eines Spionagethrillers – Zeitdruck, Geheimhaltung, enge Handlungsführung – verträgt sich kaum mit der Freiheit einer offenen Welt. Ein Spiel, das sich wie ein interaktiver Bond-Film anfühlt, braucht Kontrolle und Tempo. Beides steht im Gegensatz zu dem, was Rockstar sonst ausmacht: Spielerische Freiheit, Chaos und Entscheidungsfreiheit.

So gesehen war Agent vielleicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt, ein Konzept, das sich auf dem Papier fantastisch liest, aber im Gameplay auseinanderfällt.

Was bleibt von Agent?

Mit Housers Worten dürfte Agent endgültig Geschichte sein. Interessanterweise deutet er an, dass man das Konzept mehrfach neu dachte, mal klassisch im Kalten Krieg, mal in der Gegenwart. Doch egal, welche Richtung man einschlug, es kam nie der Moment, in dem alles zusammenpasste.

Vielleicht sehen wir eines Tages doch ein Spionagespiel, das diesen Spagat schafft. IO Interactives 007 First Light kommendes könnte zeigen, ob sich Houser irrt. Bis dahin bleibt Agent ein faszinierendes Stück Spielegeschichte – und ein Mahnmal dafür, dass selbst Rockstar nicht jede Idee umsetzen kann.

Housers ehrliche Einsicht ist selten in dieser Branche. Nicht jedes ambitionierte Projekt lässt sich erzwingen. Agent war ein Traum, der an der Realität des Game Designs zerbrach, und genau das macht ihn so interessant.