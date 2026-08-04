Danganronpa 2×2: Entwickler verschiebt Spiel, weil er lieber GTA 6 zocken will

Danganronpa-Macher Kazutaka Kodaka verschiebt „Danganronpa 2×2“ auf 2027 – nicht nur aus Angst vor schlechten Verkaufszahlen, sondern weil er selbst Vice City unsicher machen will.

Der GTA-6–Schatten trifft die Branche

Der geplante Release von Grand Theft Auto 6 im November versetzt die gesamte Gaming-Industrie in helle Aufregung. Fast jeder Publisher versucht krampfhaft, dem Giganten aus dem Weg zu gehen. Die Folge ist ein völlig vollgestopfter September und Oktober, während der November fast wie leer gefegt wirkt.

Niemand will zeitgleich mit Rockstar Games veröffentlichen. Zumindest nicht aus finanziellen Gründen. Kazutaka Kodaka bringt nun aber eine ganz andere Perspektive ins Spiel.

Zocken geht vor Entwickeln

Im Interview mit Crunchyroll gab Kodaka offen zu, dass die Verschiebung von „Danganronpa 2×2“ zwar mehr Entwicklungszeit bringt, der Hauptgrund für ihn aber persönlicher Natur ist. Er hätte schlicht keine Zeit, ein eigenes Spiel fertigzustellen und gleichzeitig exzessiv „GTA 6“ zu zocken. Eine Verschiebung war für ihn daher schlicht unvermeidbar.

Das ist erfrischend ehrlich. Wir vergessen zu oft, dass Entwickler am Ende des Tages genau wie wir einfach nur Gamer sind. Wer will schon Nächte durcharbeiten, wenn der größte Open-World-Titel des Jahrzehnts auf der Festplatte wartet?

Die Flucht vor dem November führt allerdings direkt ins nächste Problem. Während Ende 2026 die Ausweichwelle rollt, stauen sich die Blockbuster Anfang 2027.

Mit Titeln wie Stranger Than Heaven, Fable, Persona 4 Revival und God of War Laufey wird der Zeitraum zwischen Februar und März 2027 zum absoluten Geld- und Zeitfresser. Wir Spieler müssen uns dann entscheiden, wo unsere Kohle als Erstes landet.

Kodakas Aussage ist sympathisch und sympathisch ehrlich. Doch das Grundproblem bleibt: Der Ausweichreflex vor GTA 6 entzerrt den Herbst nur minimal und verlagert das Problem in den Frühling. Am Ende zahlen wir mit einem überfüllten Kalender im Frühjahr 2027.

Versteht ihr Kodakas Entscheidung, oder geht euch die Verschiebungswelle wegen GTA 6 langsam auf die Nerven?