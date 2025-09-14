Danganronpa 2×2: Kult-Remake mit neuem Szenario angekündigt

Die Fans hatten es gehofft, nun ist es offiziell: Danganronpa 2×2 erscheint 2026 und bringt die mörderische Schülertruppe von Goodbye Despair zurück. Doch anders als bei einer simplen Neuauflage erwartet uns mehr als nur schärfere Grafik. Spike Chunsoft und Entwickler Gemdrops versprechen ein vollständiges Remake für moderne Plattformen, inklusive PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC.

Neben einer aufpolierten Version des Original-Szenarios wartet ein komplett neues Abenteuer. Die bekannten Charaktere kehren zurück, doch diesmal mit anderen Opfern, Tätern und Tricks. Für Veteranen heißt das: vertraute Gesichter, aber ein frischer Nervenkitzel.

Was steckt in Danganronpa 2×2?

Das Grundkonzept bleibt bestehen: In packenden Klassengerichts-Verhandlungen geht es darum, Widersprüche zu entlarven und den wahren Täter zu überführen. Der Mix aus Visual Novel, Logikrätseln und psychologischem Druck hat Danganronpa schon immer besonders gemacht, und wird hier modernisiert.

Hinter dem Projekt steht ein erfahrenes Team: Kazutaka Kodaka, geistiger Vater der Serie, überwacht das Ganze, während Komponist Masafumi Takada erneut für den unverwechselbaren Soundtrack sorgt. Mit Gemdrops ist zudem ein Studio am Start, das bereits an Umsetzungen für die Serie gearbeitet hat.

Warum das relevant ist

Viele Remakes liefern vor allem Nostalgie. Danganronpa 2×2 will beides: die bewährte Geschichte im frischen Look und eine komplett neue Variante, die selbst Hardcore-Fans überraschen dürfte. Damit könnte es der bislang spannendste Weg sein, Neueinsteiger und Veteranen gleichermaßen abzuholen.

Gerade für westliche Spieler, die die Serie erst später entdeckt haben, bietet sich hier die ideale Gelegenheit, eines der beliebtesten Kapitel in zeitgemäßer Form zu erleben.

Mit Danganronpa 2×2 steht uns mehr als nur ein grafisches Update bevor – es ist die Chance, eine Kultreihe neu zu entdecken und gleichzeitig auf unbekanntes Terrain vorzustoßen. Die spannende Frage ist: Wird das neue Szenario die gleiche Wucht entfalten wie das Original?