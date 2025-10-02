Dark Atlas: Infernum – Der Albtraum beginnt im November

Die Schatten rücken näher: Night Council Studio und SelectaPlay haben endlich den Veröffentlichungstermin für Dark Atlas: Infernum bekanntgegeben. Am 14. November tauchen Spieler in ein Labyrinth aus Angst, Manipulation und interdimensionalem Chaos ein. Wer schon jetzt einen Vorgeschmack wagen möchte, kann sich die kostenlose Demo auf Steam im Rahmen des Steam Next Fest oder auf der PS5 ansehen.

Eine Welt voller Albträume

In Dark Atlas: Infernum schlüpfst du in die Rolle von Natalia Asensio, Großmeisterin eines geheimen esoterischen Ordens. Die Realität zerbricht um sie herum: interdimensionale Schrecken dringen in die Welt ein, und Natalia erwacht benebelt in einem dunklen, staubigen Keller. Überall flüstern unheimliche Stimmen kryptische Anweisungen. Jede Entscheidung, jeder Schritt birgt die Möglichkeit, zu überleben … oder den Verstand zu verlieren.

Das Spiel setzt auf psychologische Spannung statt auf brachiale Action. Atmosphärische Klanglandschaften, sorgfältig gestaltete Umgebungen und subtile visuelle Hinweise sorgen dafür, dass das Grauen nicht nur gesehen, sondern gefühlt wird. Jeder Raum, jeder Schatten kann Teil eines größeren, beunruhigenden Rätsels sein.

Vorsicht vor dem Unsichtbaren

Dark Atlas: Infernum kombiniert narrative Tiefe mit taktischem Überleben. Stealth-Mechaniken sind entscheidend: Gegner zu umgehen, Räume zu beobachten und Dunkelheit als Verbündeten zu nutzen, kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Der Fokus liegt auf Erkundung, Rätsellösung und der psychologischen Belastung, die Natalia immer weiter an ihre Grenzen treibt.

Das Level-Design verbindet Innen- und Außenbereiche auf organische Weise, sodass jeder Bereich neue Geheimnisse und Bedrohungen bereithält. Die Entwickler setzen auf eine Synthese aus Art und Audio, um Spieler in einem Zustand permanenter Unsicherheit zu halten – Realität und Alptraum verschmelzen.

Für Fans von psychologischem Survival-Horror könnte Dark Atlas: Infernum ein Highlight werden. Das Spiel fordert nicht nur Vorsicht und Strategie, sondern auch die Bereitschaft, sich auf eine Geschichte einzulassen, die Fragen über Wahrnehmung, Identität und Kontrolle stellt. Ob es gelingt, die Spieler wirklich zu packen, bleibt abzuwarten – die Demo bietet zumindest einen ersten, intensiven Einblick.

Wer wagt, mit Natalia durch die Schatten zu gehen?