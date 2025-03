Dark Mass für PS5 angekündigt: Tiefsee-Horror, auf den alle gewartet haben

Horrorliebhaber aufgepasst: Die Entwickler von Insomnis, Path Games, haben mit Dark Mass ein neues Psychohorrorspiel enthüllt, das Spieler in eine klaustrophobische Unterwasserhölle entführt. Die unheimliche Reise beginnt zwar erst im Herbst 2026, weckt aber schon jetzt ein riesiges Interesse.

Ein versunkenes Herrenhaus voller Schrecken

In Dark Mass schüpfst du in die Rolle der Tiefseeforscherin Alice, die gemeinsam mit ihrem Bruder Reed auf das Wrack eines uralten Schiffes stößt. Doch der wahre Albtraum beginnt erst, als sie ein unter den Wellen verborgenes Anwesen entdecken, das sich auf unheilvolle Weise der Vergänglichkeit entzogen hat.

Je tiefer Alice in die finsteren Hallen des versunkenen Herrenhauses vordringt, desto deutlicher wird: Sie ist nicht allein. Etwas lauert in der Dunkelheit, beobachtet sie – und es ist uralt, bösartig und nicht bereit, sie gehen zu lassen. In diesem narrativen Horror-Abenteuer gilt es, verstörende Ritualrätsel zu lösen, dunkle Geheimnisse zu lüften und dem Grauen irgendwie zu entkommen.

Angst in Perfektion, die Features:

Tiefsee-Horror in einer neuen Dimension – Das Herrenhaus ist völlig von Wasser umgeben, was für eine einzigartige Spielerfahrung sorgt. Schwebende Objekte, Druckveränderungen und die ständige Bedrohung des Ertrinkens verstärken das Gefühl der Hilflosigkeit.

– Das Herrenhaus ist völlig von Wasser umgeben, was für eine einzigartige Spielerfahrung sorgt. Schwebende Objekte, Druckveränderungen und die ständige Bedrohung des Ertrinkens verstärken das Gefühl der Hilflosigkeit. Psychologischer Nervenkitzel – Die packende Story entfaltet sich über ein voll vertontes Walkie-Talkie-System, mit dem Alice und ihr Bruder Reed in Kontakt bleiben – sofern die Verbindung hält.

– Die packende Story entfaltet sich über ein voll vertontes Walkie-Talkie-System, mit dem Alice und ihr Bruder Reed in Kontakt bleiben – sofern die Verbindung hält. Albtraumhafte Rätsel – Historische Foltermethoden dienen als Inspiration für grausame Rituale, die es zu durchschauen und zu überleben gilt.

– Historische Foltermethoden dienen als Inspiration für grausame Rituale, die es zu durchschauen und zu überleben gilt. Unaufhaltsame Gefahr – Die Kreatur Silas, gefangen und verdammt in der Tiefe, jagt Alice mit unbarmherziger Präzision.

– Die Kreatur Silas, gefangen und verdammt in der Tiefe, jagt Alice mit unbarmherziger Präzision. Entscheidungen mit Konsequenzen – Deine Handlungen bestimmen den Verlauf der Geschichte und führen zu unterschiedlichen Enden.

Mit einer Spieldauer von vier bis sechs Stunden setzt Dark Mass auf intensive Horror-Erlebnisse ohne Längen. Die Kombination aus atmosphärischem Storytelling, innovativer Unterwasser-Mechanik und alptraumhaften Begegnungen könnte Dark Mass zu einem der spannendsten Horrorspiele des Jahres 2026 machen.

Hast du das Zeug dazu, in die Tiefe zu steigen und dem Wahnsinn zu entkommen? Oder wird Dark Mass dein Verstand für immer gefangen halten?