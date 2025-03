Dark Quest 4 entfesselt die Magie und bringt das Brettspiel-Gefühl zurück

Dungeon-Crawler-Fans aufgepasst: Der Indie-Publisher Brain Seal lässt mit Dark Quest 4 die Herzen klassischer Brettspiel-Liebhaber höherschlagen! Inspiriert von legendären Tabletop-Titeln wie Hero Quest und Descent, entführt das rundenbasierte RPG Spieler in eine Welt, in der Strategie, Fantasie und unvergessliche Quests zu einer mitreißenden Reise verschmelzen. Hier wird kein generischer Dungeon-Raid geboten – Dark Quest 4 fühlt sich an wie ein lebendiges Brettspiel und bringt damit nostalgischen Charme in moderne Gefilde.

Ein Abenteuer, das sich wie eine erzählte Geschichte entfaltet

Dark Quest 4 versetzt Spieler in eine mittelalterliche Fantasywelt, in der sie eine Truppe aus drei Helden zusammenstellen und sich durch handgefertigte Missionen kämpfen. Die Umgebung ist mit animierten Figuren und bezaubernder Grafik gestaltet, die das Gefühl vermitteln, echte Miniaturen auf einem Spielbrett zu bewegen. Ein besonderes Highlight: Der Dungeon Master – gesprochen vom bösen Zauberer selbst – kommentiert jede Handlung, lenkt das Geschehen und verleiht dem Abenteuer eine unnachahmliche Erzählstruktur.

Was Dark Quest 4 besonders macht, ist sein einzigartiges Zusammenspiel aus Strategie, Kreativität und interaktiver Erkundung. Spieler können sich entweder allein ins Abenteuer stürzen oder sich mit bis zu zwei Freunden zusammenschließen, um gemeinsam die Dungeons zu meistern. Doch damit nicht genug: Ein Level-Editor samt Steam-Workshop-Integration erlaubt es, eigene Quests und Kampagnen zu erstellen – oder die fantasievollen Kreationen anderer Spieler zu erleben.

Die wichtigsten Features im Überblick

Epische Kampagne mit über 30 Stunden Inhalt – Handgefertigte Quests voller Abwechslung und Herausforderungen.

Koop-Modus für bis zu 3 Spieler – Gemeinsam Dungeons erobern und strategisch vorgehen.

Rundenbasierter Kampf mit gitterbasiertem Taktiksystem – Jede Positionierung zählt.

Tabletop-Optik und animierte Figuren – Fühlt sich an wie ein echtes Brettspiel.

Dungeon Master mit Sprachausgabe – Bringt Witz, Dramatik und Atmosphäre in jede Session.

Level-Editor & Steam-Workshop-Integration – Eigene Quests erschaffen oder Community-Abenteuer erkunden.

Game Director Argi Baltzi bringt es auf den Punkt: „Dark Quest 4 ist das Spiel, von dem ich als Kind geträumt habe. Hier gewinnt die Fantasie, jede Quest ist individuell, und der Tisch erwacht vor deinen Augen zum Leben!“

Der Release ist für diesen Herbst auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch angesetzt. Seid bereit, eure Würfel zu werfen – das nächste große Dungeon-Abenteuer erwartet euch!