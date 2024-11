Dark Souls 3 erhält ein Remaster, während Bloodborne-Fans im Stich gelassen werden – Gerücht

Der Insider „Speshal_Nick“ von XboxEra behauptet in einem aktuellen Podcast jedenfalls, dass ein Remaster von Dark Souls 3 in Arbeit sei. Seine Quelle? Eine überraschende Direktnachricht, die ihm diese Information zugespielt haben soll. Konkrete Details sind jedoch Mangelware, und Nick selbst hielt sich mit weiteren Informationen zurück. Trotzdem reichen diese vagen Andeutungen aus, um die Gaming-Welt in Aufruhr zu versetzen.

What do you think?