Darksiders 4 lebt trotz No-Show: Entwicklung bei Gunfire Games läuft

Entwarnung für Reiter-Fans: Darksiders 4 ist trotz des kompletten Fehlens beim gestrigen THQ Nordic Digital Showcase 2026 nicht eingestellt und die Entwicklung verläuft wie geplant.

Community-Manager Uriel_Lanani schob der aufkeimenden Panik im Subreddit direkt den Riegel vor. Entwickler Gunfire Games sitzt weiterhin am Nachfolger. Warum es nach exakt einem Jahr kein Update gab, ist unklar. Dabei hätte „Darksiders 4“ ein kleines Highlight in dem sonst nüchternen Showcase darstellen können.

Ein Satz gegen das große Bangen

Die Enttäuschung nach dem Showcase saß tief. Kein Trailer, keine Gameplay-Szenen, kein Release-Fenster. Ein Jahr nach der ersten Ankündigung auf dem Event 2025 schaute die Community komplett in die Röhre. Schweigen erzeugt Gerüchte. Und Gerüchte erzeugen Panik.

Der Post des Community-Managers bringt die Sache auf den Punkt: Das Spiel lebt. Mehr aber auch nicht. Es gibt weder einen Zeitplan noch Details zum aktuellen Entwicklungsstand. Es ist die minimalistischste Entwarnung überhaupt, aber sie war verdammt nötig.

“No the game is not cancelled. It’s still being developed by Gunfire Games. I can say that much.”

Zurück zu Krieg: Was wir bisher wissen

Das Schweigen wiegt umso schwerer, weil die Erwartungen riesig sind. „Darksiders 4“ soll genau da ansetzen, wo das allererste Darksiders damals aufgehört hat. Weltenbrand, gebrochenes Siebtes Siegel, der Ruf an die anderen Reiter. Genau darauf warten Fans seit gefühlt einer Ewigkeit. Die Spin-offs und Prequels waren nett. Das hier ist das eigentliche Hauptprogramm.

Die offiziellen Eckdaten stehen fest:

Story: Direkte Fortsetzung von Teil 1 auf einer verwüsteten Erde.

Direkte Fortsetzung von Teil 1 auf einer verwüsteten Erde. Gameplay: Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive mit schnellen Nahkämpfen, Rätseln und weitläufigen Gebieten.

Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive mit schnellen Nahkämpfen, Rätseln und weitläufigen Gebieten. Mechanik: Freie Wahl des Reiters mit individuellen Waffen und Fähigkeiten.

Freie Wahl des Reiters mit individuellen Waffen und Fähigkeiten. Plattformen: PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Wie genau die Wahl der Reiter im Spiel abläuft, bleibt die große Unbekannte. Koop? Einzelne Kampagnen? Fliegender Wechsel im Gameplay? Das Studio hält sich bedeckt. Ebenso fehlen offizielle Infos zu einer Last-Gen-Variante oder einem Release auf der Switch.

Keine Panik, aber Geduld

Dass Entwickler eine Show auslassen, ist kein Todesurteil. Material ist manchmal schlicht nicht bereit für die Öffentlichkeit. Panik ist also vollkommen unangebracht.

Trotzdem muss man realistisch bleiben. Wenn Gunfire Games nach über einem Jahr nicht einmal einen kurzen Schnipsel zeigt, liegt der Release noch in weiter Ferne. Vor 2027 sollten wir hier besser mit gar nichts rechnen.

Sollte „Darksiders 4“ auf ein festes Viereck im 4-Spieler-Koop setzen oder wollt ihr lieber eine reine, knallharte Singleplayer-Erfahrung, bei der man zwischen den Reitern wechselt?