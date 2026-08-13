Darksiders 4: Release-Fenster für das Action-Epos eingegrenzt

Das Schweigen hat ein Ende, doch die Geduld der Fans wird auf eine harte Probe gestellt. Laut dem neuesten Geschäftsbericht der Embracer Group erscheint „Darksiders 4“ im Geschäftsjahr 2027/28. Dieses läuft vom 1. April 2027 bis zum 31. März 2028.

Nach dem verpassten Auftritt beim THQ Nordic Showcase herrschte in der Community große Unsicherheit. Ein kurzer Post des Community-Managers beruhigte die Gemüter zumindest insoweit, als eine Einstellung des Projekts ausgeschlossen wurde. Jetzt liegen konkrete Zahlen auf dem Tisch. Das gibt Planungssicherheit.

Der Termin verrät mehr über den aktuellen Zustand des Spiels als jeder PR-Text. Entwickler Gunfire Games schraubt im Hintergrund noch gewaltig an den vier Reitern. Ein Release vor dem Frühjahr 2027 ist damit vom Tisch.

Geduld ist gefragt

Für uns bedeutet das eine lange Wartezeit. Gleichzeitig erklärt es, warum THQ Nordic beim diesjährigen Showcase auf Gameplay-Material verzichtet hat. Wer noch mindestens ein bis zwei Jahre Entwicklungszeit vor sich hat, zeigt keine halbgaren Trailer. Das verhindert Enttäuschungen.

Gunfire Games steht vor einer gewaltigen Aufgabe. „Darksiders 4“ soll nahtlos an das Ende des allerersten Teils anknüpfen. Das gebrochene Siebte Siegel und der Ruf der Reiter sind die Momente, auf die wir seit Jahren warten. Die Nebenschauplätze der Vorgänger sind abgehakt. Jetzt zählt nur das Hauptspiel.

Dass wir wählen können, welchen Reiter wir steuern, bleibt das spannendste Feature. Wie Gunfire Games das Balancing zwischen Krieg, Tod, Fury und Strife hinbekommen will, muss sich erst noch zeigen. Viel Zeit zur Feinabstimmung bleibt ihnen im Entwicklungsprozess.

Die Bestätigung im Finanzbericht nimmt den Druck aus den Gerüchten. Das Projekt ist real, wird finanziert und hat einen festen Platz im Fahrplan des Konzerns. Die lange Wartezeit ist zwar ein Dämpfer, schützt uns aber hoffentlich vor einem unfertigen Release. Besser späte Qualität als ein überstürzter Debakel-Launch.