Darktide: Beyond the Hive – Alle Infos zum neuen Expeditions-Modus

Das kostenlose Update „Beyond the Hive“ für „Warhammer 40,000: Darktide“ erscheint am 17. März 2026 und bricht mit dem neuen Expeditions-Modus endlich die klaustrophobischen Mauern von Tertium auf. Wir verlassen die vertrauten Korridore für eine High-Risk-Erfahrung in den Einöden, die selbst gestandene Ogryns ins Schwitzen bringen wird.

Mit den „Expeditions“ wirft Entwickler Fatshark das bisherige Missions-Design über den Haufen. Statt linearer Schlauch-Levels landen wir in den Ruinen außerhalb der Makropole, um verlorene Tech-Relikte zu sichern, bevor der Chaos-Kult „The Admonition“ sie in die Finger kriegt.

Spannend ist, dass e keine festen Frontlinien mehr gibt. Wir entscheiden selbst, wie lange wir in der verpesteten Atmosphäre überleben können, bevor wir die Valkyrie zur Extraktion rufen. Wer zu gierig wird, bezahlt mit dem Leben. Damit bekommt „Warhammer 40,000: Darktide“ diese unberechenbare Komponente, die dem Gameplay bisher oft gefehlt hat.

Das Wetter ist dein schlimmster Feind

Die Umgebung auf Atoma Prime ist mindestens so gefährlich wie die Häretiker selbst. Wir müssen uns mit Giftstürmen, Blitzen und Wirbelstürmen herumschlagen, während die offene Welt Angriffe aus jeder Himmelsrichtung zulässt. Die taktische Tiefe steigt hier massiv an, da Loadouts nun auf Distanz und Mobilität getrimmt sein müssen – die engen Killzones von Tertium sind Geschichte.

Besonders fies klingt der neue Ogryn Pack Master, der uns Pox Hounds auf den Hals hetzt und dabei untypisch agil agiert. Wer diesen Brocken nicht schnell ausschaltet, wird von seiner Meute einfach überrannt.

Mehr Feuerkraft mit hohem Preis

Um in der Ödnis zu bestehen, liefert das Update neue Items und modifizierte Waffen-Varianten im „Dead Side Sanctuary“. Die neue modifizierte Granate etwa putzt zwar alles weg, lockt durch den Lärm aber sofort neue Monsterwellen an.

Es ist dieses ständige Abwägen zwischen purer Macht und dem Risiko, entdeckt zu werden, das die Expeditionen so reizvoll macht. Design Director Victor Magnuson spricht vom größten Content-Schub seit Launch – und nach den ersten Infos zu urteilen, ist das kein Marketing-Geblubber, sondern eine echte spielerische Neuausrichtung.

Traut ihr euch mit eurem aktuellen Main-Build direkt in die Giftstürme von Atoma Prime, oder müsst ihr euer Gear für die offenen Areale komplett umkrempeln?