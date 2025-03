Darum musste Saints Row sterben: Ein Blick hinter den Kulissen

Was für ein tragisches Ende. „Saints Row“, eine der ikonischsten Open-World-Serien, ist praktisch aus dem Rampenlicht verschwunden. Doch warum musste das Franchise so sang- und klanglos sterben? Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, hat nun in einem Interview seine Sichtweise preisgegeben und wirft einen harten Blick auf das, was hinter den Kulissen schiefgelaufen ist.

Warum Saints Row nicht mehr konkurrenzfähig war

„Die Zeiten, in denen man Geld für andere Spiele als die GTAs dieser Welt ausgab, sind vorbei“, sagt Karch und erklärt damit das Dilemma der modernen Videospielbranche. Die wachsenden Produktionskosten für Einzelspieler-Spiele, die ambitionierten Ideen und die hohe Markterwartung haben viele Entwickler und Publisher an den Rand des Abgrunds gebracht. Insbesondere „Saints Row“, das durch seinen Reboot von 2022 mit gemischten Kritiken konfrontiert war, litt unter der immer weiter steigenden Erwartungshaltung. Karch selbst beschreibt die Situation als ein „Desaster“, bei dem das Entwicklerteam von Volition einfach nicht wusste, was es eigentlich werden sollte. Die Serie verlor an Richtung und konnte mit den riesigen Budgets, die in sie investiert wurden, nicht mehr mithalten.

Gigantische Budgets und fehlende Richtung

Die Produktionskosten eines Spiels wie „Saints Row“ haben mittlerweile Dimensionen erreicht, die fast undenkbar sind. Karch spricht von „neunstelligen Budgets“ und den „achtstelligen Umsätzen“, die solche Produktionen nach sich ziehen. In einer Welt, in der die finanziellen Erwartungen immer größer werden und die Entwickler noch mehr liefern müssen, ist der kreative Spielraum zunehmend eingeschränkt. Kein Wunder, dass die Serie nach dem Reboot von 2022, der die Fans polarisierte, endgültig ihren Zenit überschritten hatte. Das Spiel erreichte nicht die erhofften Verkaufszahlen, und Volition, das Studio hinter der Reihe, wurde schließlich geschlossen.

Das Problem ist klar: Wer soll in ein Projekt investieren, das die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte? Und wer kann es sich leisten, ein weiteres riskantes Projekt wie ein neues „Saints Row“ zu finanzieren, wenn die Zahlen nicht stimmen? Karch gibt die Antwort auf diese Frage selbst: „Wer soll ihnen nach diesem Desaster das nächste Spiel finanzieren?“

Realität und Wunschtraum

In einer idealen Welt würde die Serie vielleicht noch eine Chance bekommen, aber die Realität ist leider eine andere. Der wahre Preis für solch ambitionierte Projekte sind nicht nur die Unmengen an Geld, sondern auch die Entlassungen und die schwindende Hoffnung für die Entwickler, die mit den Herausforderungen der Branche kämpfen. Wenn die finanziellen Modelle nicht stimmen, bleibt nur noch der schmerzhafte Weg der Schließung.

Die Schließung von Volition ist nicht nur ein herber Schlag für die Fans, sondern auch ein Spiegelbild der Industrie, in der sich nur noch wenige große Marken wie „GTA“ und „Call of Duty“ durchsetzen können. Die Zeiten, in denen Spiele wie „Saints Row“ und „Red Faction“ einen bleibenden Eindruck hinterließen, scheinen endgültig vorbei zu sein. Ob und wie diese Marken unter dem neuen Besitzer Plaion weiterleben werden, bleibt fraglich. Doch die Realität der Branche sagt viel über die Zukunft solcher Reihen aus: In einer Welt, die von finanziellen Zwängen dominiert wird, ist das Überleben einer Reihe wie „Saints Row“ schlichtweg nicht mehr möglich.