Darwin’s Paradox: Der erste Song „Back to the Sea“ ist da!

Der Oktopus Darwin schlägt vor seinem großen Release am 2. April auch musikalische Wellen. Konami und Sony Music haben mit „Back to the Sea“ die erste Single des Soundtracks aus „Darwin’s Paradox“ veröffentlicht, die uns direkt in die melancholisch-aufgedrehte Stimmung des Indie-Pop-Projekts FlyPop entführt.

Das frisch veröffentlichte Musikvideo ist kein simpler Zusammenschnitt, sondern eine echte Kollision aus In-Game-Grafik und eigens produzierten Animationen von ZDT Studio. Wir sehen Darwin nicht nur in Action-Passagen, sondern als Teil einer audiovisuellen Inszenierung, die den Vibe des Spiels perfekt einfängt.

Es ist mutig, einen Oktopus zum Star eines Indie-Pop-Videos zu machen, aber es funktioniert erstaunlich gut und gibt den Charakteren eine Tiefe, die über reines Plattform-Gameplay hinausgeht. Ein cleverer Schachzug, um die emotionale Bindung zu stärken, bevor wir überhaupt den Controller in der Hand halten.

Mehr als nur Hintergrundberieselung

Hinter dem Track steckt der französische Produzent Franck Lascombe, der hier offensichtlich versucht, den Spagat zwischen eingängigen Melodien und der chaotischen Atmosphäre von Darwins Reise zu meistern. Dass Milan Records den kompletten Soundtrack erst am 3. April – also einen Tag nach dem globalen Launch – veröffentlicht, schürt die Neugier auf die restlichen Stücke.

Wenn das restliche Sounddesign die gleiche Qualität wie diese Lead-Single hält, erwartet uns hier ein atmosphärisches Schwergewicht im Action-Adventure-Sektor. Das innovative Environment-Design scheint jedenfalls hand in hand mit den Klängen zu gehen.

Die Community bekommt hier mehr als nur einen Marketing-Trailer geliefert. „Back to the Sea“ zeigt, dass Konami bei „Darwin’s Paradox!“ auf ein stimmiges Gesamtpaket aus Story, Artdesign und Sound setzt. Es wird zu sehen, ob das Spiel nicht nur mechanisch als Plattformer funktionieren will, sondern eine eigene Identität in der modernen Popkultur sucht. Die Vorfreude auf den 2. April steigt definitiv, besonders weil solche Kooperationen mit Sony Music oft auf eine sehr hohe Produktionsqualität hindeuten.

Was sagt ihr zum Stil von „Back to the Sea“ – passt dieser Indie-Pop-Vibe zu einem Action-Adventure mit einem Oktopus, oder hättet ihr euch für Darwin etwas anderes gewünscht?