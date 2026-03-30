Darwin’s Paradox! im Review-Check: Charmanter Plattformer mit Stealth-Tücken

ZDT Studios Erstlingswerk „Darwin’s Paradox!“ überzeugt Kritiker mit Pixar-Charme und präzisem Platforming, lässt aber bei den Schleichpassagen und der Story-Tiefe Federn. Das heute veröffentlichte Presseecho zeichnet das Bild eines mechanisch modernen „Mascot-Plattformers“, der trotz technischer Limitierungen auf der PS5 eine klare Empfehlung für Genre-Fans bleibt.

„Darwin’s Paradox!“ ist eine Hommage an die PS1-Ära, die durch modernes Gameplay und eine ausdrucksstarke, wortlose Erzählweise glänzt. Der Einstieg gelingt dem Titel laut ersten Reviews (Metascore 76) vor allem durch seine visuelle Brillanz und das kreative Movement des Hauptcharakters – eines blauen Oktopus.

Doch während die Hüpfpassagen und das Leveldesign gelobt werden, ziehen sich zwei Kritikpunkte durch fast alle Wertungen: die erzwungenen Stealth-Elemente und die kurze Spielzeit.

Das macht Darwin’s Paradox! richtig gut

Die Stärke des Spiels liegt eindeutig in seiner Identität als „Cinematic Platformer“. Kritiker vergleichen die Präsentation und Animationen oft mit Pixar-Filmen.

Modernes Retro-Feeling: Es fängt den Charme klassischer Plattformer ein, ohne sich altbacken anzufühlen.

Es fängt den Charme klassischer Plattformer ein, ohne sich altbacken anzufühlen. Präzise Steuerung: Das Movement wird als fordernd, aber fair beschrieben (Noisy Pixel, DualShockers).

Das Movement wird als fordernd, aber fair beschrieben (Noisy Pixel, DualShockers). Kreatives Design: Die Umgebungen und die Rätselmechaniken nutzen die Fähigkeiten des Oktopus sinnvoll aus.

Wo der Spielspaß ins Stocken gerät

Trotz der hohen Wertungen im 80er- und 90er-Bereich gibt es deutliche Stimmen, die vor spielerischen Barrieren warnen. Besonders die Schleichpassagen scheinen das Tempo unnötig zu drosseln. Game Informer (70) bezeichnet diese Abschnitte eher als Hindernis denn als Herausforderung.

Zudem wird das Ende von mehreren Testern als abrupt kritisiert – ein Cliffhanger, der nach der ohnehin kurzen Spielzeit (Gamesurf spricht von einer „sehr kurzen Zeit“) einen faden Beigeschmack hinterlässt. Auf der technischen Seite kämpft die PS5-Version wohl mit gelegentlichen Checkpoint-Problemen und kleineren Performance-Einbußen.

„Darwin’s Paradox!“ scheint kein neuer Genre-König zu werrden, aber ein extrem charmanter Geheimtipp für ein Wochenende. Der Hype ist für Fans von atmosphärischen Indie-Perlen wie „Little Nightmares“ oder klassischen Mascot-Platformern gerechtfertigt, solange man über die schwankende Qualität der Stealth-Einlagen hinwegsehen kann. Es ist ein Erfolg für ZDT Studio, aber mit Luft nach oben für ein Sequel. Wer sich vorher überzeugen möchte, sollte vorher einen Blick auf die PS5-Demo werfen.