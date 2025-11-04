Latest

Darwin’s Paradox! verschoben – Erste Titel flüchten ins Jahr 2026

Konami verschiebt Darwin’s Paradox! auf 2026. Statt der alten Switch-Version erscheint das Spiel nun für PS5, Xbox Series, PC und Switch 2.

darwins paradox

Kaum kündigt sich das Weihnachtsgeschäft an, beginnen die ersten Release-Verschiebungen. Dieses Mal trifft es Darwin’s Paradox! von Konami und ZeDrimeTim. Das charmante Action-Adventure rund um den klugen Oktopus Darwin sollte ursprünglich 2025 erscheinen, wurde nun aber auf 2026 verschoben. Gleichzeitig wurde die alte Switch-Version gestrichen, stattdessen kommt das Spiel nun für Nintendo Switch 2.

Ein logischer Schritt, denn die neue Hardware dürfte das visuell aufwendige, fast filmisch inszenierte Abenteuer besser tragen als die inzwischen in die Jahre gekommene Hybridkonsole. Für Fans bedeutet das allerdings ein Jahr mehr Geduld, und die Frage, ob sich das Warten lohnt.

Ein Oktopus mit Köpfchen – und einer Mission

In Darwin’s Paradox! schlüpfen Spieler in die Tentakel eines hochintelligenten Oktopus, der unfreiwillig aus seinem Ozean gerissen und in eine mysteriöse Industrieanlage verschleppt wird. Zwischen Metall, Maschinen und merkwürdigen Lebensformen versucht Darwin, den Weg zurück in die Freiheit zu finden, und deckt dabei eine Verschwörung auf, die über die Grenzen der Unterwasserwelt hinausreicht.

Das Spiel kombiniert Plattforming, Rätsel und Stealth-Elemente. Statt simpler Sprungpassagen setzt es auf vielseitige Fähigkeiten: Tarnung, Klettern, Schleichen und Interaktion mit der Umwelt. ZeDrimeTim verspricht eine emotionale Geschichte mit einem starken erzählerischen Fokus, irgendwo zwischen Animationsfilm und Puzzle-Abenteuer.

Warum die Verschiebung mehr ist als nur eine Verzögerung

Die Ankündigung zeigt auch, wie stark die Studios derzeit auf den Wechsel zur aktuellen Konsolengeneration reagieren. Eine Switch 2-Version gleich offiziell zu bestätigen, während die ursprüngliche Fassung eingestellt wird, deutet darauf hin, dass Konami langfristig plant. Es ist nicht nur eine technische Anpassung, sondern ein Zeichen: Darwin’s Paradox! soll kein Übergangstitel sein, sondern ein echtes Showcase für die Zukunft.

Für 2026 scheint das Line-up also schon jetzt interessanter zu werden. Vielleicht ist das genau die Zeit, die Darwin braucht, um wirklich glänzen zu können.

