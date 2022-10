Das Dead Space Remake und das nächste 80 Euro Dilemma

Noch immer hallt einem die Kritik an The Last of Us Part I durch die Ohren und wie sehr man sich über die frechen 80 Euro für das Remake echauffiert hat. Der nächste Kandidat steht mit Dead Space allerdings schon direkt vor der Tür, der vermutlich genauso viel Kritik einstecken muss oder sogar sollte.

In der Theorie und den bislang heruntergebebten Ambitionen für das Remake liegt es jedoch nicht, vielmehr war das erste Gameplay zu Dead Space in dieser Woche ein kleiner Weckruf, der unweigerlich die Frage aufkommen ließ: was zum Teufel sollte einen dazu bringen, hier schon wieder 80 Euro zu investieren? Dabei sind sich Dead Space und The Last of Us gar nicht so fremd vom Ausgangspunkt her gesehen.

Ist Dead Space das Geld wert oder nicht?

Eines vorweg: Dem Entwicklerstudio Motive nimmt man seine Anstrengungen für das Remake, genauso wie Naughty Dog bei The Last of Us, glaubhaft ab. Die Entwickler-Einblicke in den letzten Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Arbeit hier einfließt und wie sehr man sich Gedanken gemacht hat, damit das Remake den Namen auch wirklich verdient, sogar ein bisschen mehr als The Last of Us Part I aus meiner Sicht.

Trotzdem flimmerte der erste Gameplay-Trailer noch keine Minute über den Bildschirm, da wäre ich als Spieler und Fan des Originals schon nicht mehr bereit gewesen, noch einmal soviel Geld in in das Spiel zu investieren. Warum? Es ist alles noch zu vertraut und vieles in guter Erinnerung. Man kennt die Story weitestgehend oder wurde spätestens jetzt wieder daran erinnert. Die wirklichen Überraschungen bleiben somit aus, man weiß, wie Dead Space endet und kann sich somit nur noch an einem Bruchteil der Erfahrung erfreuen.

Erstes Gameplay zum Dead Space Remake

Ganz anders, wenn man als brandneuer Spieler dazustößt, der von Dead Space vielleicht erst jetzt das erste Mal hört oder die Gelegenheit hat, es zu spielen. Dann erwartet einen nämlich nicht nur eine wirklich unheimliche Story und beängstigende Atmosphäre, die ihresgleichen sucht, die Ergänzungen und Features der aktuellen Hardware machen das Remake zur bislang besten Erfahrung. Besonders spannend klingt hier die Funktion ‚Intensity Director‘, die dafür sorgt, dass der Herzschlag des Protagonisten Isaac seinem Stresslevel angepasst wird und auf den mentalen, emotionalen und physischen Zustand des Spielers übertragen wird. Das klingt schon verdammt cool!

In der Summe lassen sich die von EA geforderten 80 EUR für Dead Space dennoch kaum rechtfertigen, wenn man sich zur ersten Gruppe der Originalspieler zählt. Ein Spiel wie dieses lebt in erster Instanz nun mal von seiner Story und dem speziellen Horror in dem Fall, erst dann kommen technische Aspekte oder Grafik als besonders erwähnenswert hinzu. Und nur letzteres kann man als wirklich „neu“ bezeichnen, da die Story-Entwicklung, Script etc. wie bei The Last of Us fertig waren. Wer Dead Space hingegen noch gar nicht kennt und sich im Horror-Genre wie Zuhause fühlt, der kommt an dem Remake keinesfalls vorbei, das nicht umsonst ein wenig Videospielgeschichte geschrieben hat. Ohne Frage wird das Remake für brandneue Spieler jeden Cent wert sein, ob nun für 60 oder 80 Euro.

Einfach nur zu spät dran?

Was ergänzend ein wenig skeptisch macht, ist die zunehmende Tendenz der Publisher, dass zukünftige AAA-Releases zu einem Standardpreis von 80 EUR erscheinen werden. Galt das tatsächlich auch für Dead Space oder ist es schlichtweg dem ungünstigen Release-Timing geschuldet, das man hier so tief in die Tasche greifen muss? Immerhin wurde das Remake zu einem Zeitpunkt angekündigt, wo man noch verhältnismäßig human mit seinen Preisen unterwegs war, auch EA. Hätte es vor einem halben Jahr auch 80 Euro gekostet?

Das es anders geht, zeigt inbesondere die wohl härteste Konkurrenz von Dead Space in diesem Dezember. Das recht ähnliche The Callisto Protocol (unsere Vorschau) von den selben Schöpfern hinter Dead Space ist gut 25 Prozent günstiger zu haben, nicht gerade wenig für eine brandneue Erfahrung für jedermann und einem ähnlichen Umfang. Da fällt die Entscheidung – Dead Space oder The Callisto Protocoll – vermutlich gar nicht so schwer.

Was meint ihr? Sind solche hohe Preise für ein altes Spiel in neuem Gewand gerechtfertigt?