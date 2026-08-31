Das Disc-Dilemma: The Witcher 4 kommt in einer Hülle – vielleicht ohne Disc

Sony stellt ab Januar 2028 die Disc-Produktion für neue PlayStation-Titel ein. CD Projekt RED plant den Release von „The Witcher 4“ für genau dieses Jahr. Das macht das Online-Rollenspiel zum ersten prominenten Opfer der neuen Strategie.

Keine Disc, aber Extras im Karton

CDPR-Co-CEO Michał Nowakowski stellt klar, dass das Studio keinen Einfluss auf die Vorgaben der Konsolenhersteller hat. Da Sony die Blu-rays in eigenen Werken presst, gibt es ohne laufende Bänder schlicht keinen Datenträger für die PS5. Trotzdem verspricht das Studio eine physische Box für Fans. Das Ziel sind spürbare Beilagen wie Karten oder Goodies, die man gerne auspackt. Nerd-Kultur als Trostpflaster.

„Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Wir wissen, was PlayStation angekündigt hat. Und wir haben keinen Einfluss auf die Richtlinien der First-Party-Anbieter. Die Discs für die First-Party-Anbieter, darunter auch PlayStation, müssen in deren eigenen Fabriken hergestellt werden. Wenn sie also tatsächlich bis 2028 die Produktion einstellen, dann ja [werden wir keine Discs mehr haben].“

Die verbleibenden Plattformen bieten ein gemischtes Bild. PC-Spieler haben sich längst an reine Download-Codes gewöhnt. Microsoft testet auf der Xbox ein System, mit dem Spieler ihre Disc-Sammlung digitalisieren können. Ob die nächste Hardware-Generation von Xbox überhaupt noch ein Laufwerk besitzt, steht in den Sternen.

Für Sammler ist diese Entwicklung ein klarer Rückschritt. Ein Spielkarton ohne echte Disc verkommt zum reinen Deko-Objekt im Regal.

Eine Packung voller Extras ohne Datenträger ist reine Altpapier-Gängelung für Fans. Wer für eine Plastikhülle zahlt, will das Spiel besitzen und nicht nur eine Lizenz aus dem Netz herunterladen.

Würdet ihr eine physische Edition von „The Witcher 4“ kaufen, wenn darin nur eine Code-Karte und Extras stecken, oder greift ihr dann direkt zur digitalen Version im Store?