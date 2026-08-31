Latest

Das Disc-Dilemma: The Witcher 4 kommt in einer Hülle – vielleicht ohne Disc

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
2 Kommentare

CD Projekt RED plant eine physische Box für The Witcher 4. Durch Sonys Disc-Stopp 2028 könnte die Hülle für PlayStation allerdings leer bleiben.

the witcher 4 ciri tech demo

Sony stellt ab Januar 2028 die Disc-Produktion für neue PlayStation-Titel ein. CD Projekt RED plant den Release von „The Witcher 4“ für genau dieses Jahr. Das macht das Online-Rollenspiel zum ersten prominenten Opfer der neuen Strategie.

Keine Disc, aber Extras im Karton

CDPR-Co-CEO Michał Nowakowski stellt klar, dass das Studio keinen Einfluss auf die Vorgaben der Konsolenhersteller hat. Da Sony die Blu-rays in eigenen Werken presst, gibt es ohne laufende Bänder schlicht keinen Datenträger für die PS5. Trotzdem verspricht das Studio eine physische Box für Fans. Das Ziel sind spürbare Beilagen wie Karten oder Goodies, die man gerne auspackt. Nerd-Kultur als Trostpflaster.

„Wir wissen nicht, wie sich die Lage entwickeln wird. Wir wissen, was PlayStation angekündigt hat. Und wir haben keinen Einfluss auf die Richtlinien der First-Party-Anbieter. Die Discs für die First-Party-Anbieter, darunter auch PlayStation, müssen in deren eigenen Fabriken hergestellt werden. Wenn sie also tatsächlich bis 2028 die Produktion einstellen, dann ja [werden wir keine Discs mehr haben].“

Die verbleibenden Plattformen bieten ein gemischtes Bild. PC-Spieler haben sich längst an reine Download-Codes gewöhnt. Microsoft testet auf der Xbox ein System, mit dem Spieler ihre Disc-Sammlung digitalisieren können. Ob die nächste Hardware-Generation von Xbox überhaupt noch ein Laufwerk besitzt, steht in den Sternen.

Für Sammler ist diese Entwicklung ein klarer Rückschritt. Ein Spielkarton ohne echte Disc verkommt zum reinen Deko-Objekt im Regal.

Eine Packung voller Extras ohne Datenträger ist reine Altpapier-Gängelung für Fans. Wer für eine Plastikhülle zahlt, will das Spiel besitzen und nicht nur eine Lizenz aus dem Netz herunterladen.

More Read

The Witcher 3 Songs Of The Past
The Witcher 3: Songs of the Past – gamescom Showcase zeigt die riesige Erweiterung
the witcher 4 ciri tech demo
CD Projekt testet The Witcher 4 ab Tag eins auf PS5 und Xbox Series X
The Witcher 3 Remastered
The Witcher 3 Remastered: PS5 Pro Support & 30 neue Features bestätigt

Würdet ihr eine physische Edition von „The Witcher 4“ kaufen, wenn darin nur eine Code-Karte und Extras stecken, oder greift ihr dann direkt zur digitalen Version im Store?

TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Nemo
31. August 2026 11:24

Ich habe Sony deswegen bereits angeschrieben und ganz klar gesagt: Wenn das so weitergeht, werde ich keine PlayStation mehr kaufen. Ich sehe überhaupt nicht ein, für eine Verpackung am Ende nur einen digitalen Download-Code zu bekommen.

Und nein – auch The Witcher 4 werde ich unter diesen Bedingungen nicht kaufen. Dann bleibe ich lieber bei meinen alten Spielen, die reichen mir völlig.

Dann kann ich genauso gut auf den PC wechseln: bessere Grafik, langfristig teilweise sogar günstiger und vor allem deutlich mehr Konkurrenz und Auswahl. Wenn die Konsolenhersteller meinen, uns immer mehr ins Digitale drängen zu müssen, können sie das gerne machen – aber ohne mein Geld.

1
Antworten
Shadow 85
31. August 2026 09:24

Tschö mit „ö“ dann !! Warum sollte ich Geld für Papier und Plastikmüll verschwenden ?ich zahle sicher kein vollpreis für digital Leihspiele !! Die sollen sich damit abfinden!😠

1
Antworten

The Trends

GTA 6 auf der PS5 Pro: Gerücht spricht von 60 FPS – Die Technik spricht dagegen

Das Gerücht um 60 FPS für GTA 6 auf der PS5 Pro…

22 Kommentare

GTA 6 auf Xbox Series X|S: Rockstar signalisiert volle Performance-Zufriedenheit

Rockstar Games zeigt sich zufrieden mit der GTA 6 Performance auf Xbox…

13 Kommentare

Mortal Shell 2: Erster großer Patch korrigiert Skalierung und Performance

Mortal Shell 2 erhält das erste große Update: Cold Symmetry repariert die…

7 Kommentare

You Might Also Like