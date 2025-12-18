Das Ende der Disc? Warum die aktuellen US-Zahlen vor allem ein strukturelles Problem zeigen

Steht die Disc kurz vor ihrem Aus? Die jüngsten Zahlen von Circana wirken auf den ersten Blick dramatisch. Physische Spiele-, Hardware- und Zubehörverkäufe in den USA erreichten im November 2025 den niedrigsten Stand seit 1995. Ein historischer Tiefpunkt, ausgerechnet in einem Monat, der mit Black Friday traditionell zu den wichtigsten des Jahres zählt.

Schnell steht damit eine alte Frage wieder im Raum: Steuern wir endgültig auf das Ende der Disc zu? Vermutlich nicht, aber so einfach ist es nicht.

Die Zahlen im Kontext

Die gesamten Ausgaben für Videospiele, Hardware und Zubehör beliefen sich im November auf 5,9 Milliarden US-Dollar, ein Minus von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders deutlich fällt der Rückgang bei der Hardware aus: minus 27 Prozent, nur 1,6 Millionen verkaufte Konsolen. Xbox Series X/S verzeichneten ein Minus von 70 Prozent, die PlayStation 5 verlor rund 40 Prozent, die Switch immerhin noch zehn Prozent, trotz verfügbarer Switch 2-Modelle.

Auch physische Spiele traf es hart. Minus 14 Prozent gegenüber 2024, was laut Circana ein neuer Negativrekord für einen November seit Beginn der Erfassung 1995. Gleichzeitig legte der Content-Umsatz insgesamt leicht zu. Digitale Verkäufe, DLCs und Services fangen also auf, was der klassische Retail verliert.

US video game hardware total units sold and average price paid, Nov 1995 through Nov 2025. — Mat Piscatella (@matpiscatella.bsky.social) 2025-12-17T15:30:47.636Z

Teure Hardware als eigentlicher Bremsklotz

Genau hier liegt der Kern des Problems. Der Markt schrumpft nicht, er verschiebt sich, schneller als je zuvor. Und dennoch wäre es zu einfach, den Rückgang physischer Spiele allein der fortschreitenden Digitalisierung zuzuschreiben. Circana-Analyst Mat Piscatella sieht vor allem in den Preisen einen entscheidenden Faktor.

Konsolen sind heute deutlich teurer als noch vor wenigen Jahren. Der durchschnittliche Konsolenpreis in den USA stieg von 239 Dollar im Jahr 2019 auf 439 Dollar im Jahr 2025. Gleichzeitig belasten steigende Lebenshaltungskosten und mögliche RAM-Engpässe die Kaufbereitschaft weiter. Weniger verkaufte Konsolen bedeuten zwangsläufig auch weniger physische Spiele. Ohne Hardware keine Discs. In diesem Zusammenhang ist der Niedergang des physischen Marktes eher Symptom als Ursache.

Heißt das also Entwarnung für Disc-Fans? Nicht ganz. Die Zahlen zeigen aber sehr deutlich, dass physische Spiele für den Massenmarkt weiter an Relevanz verlieren. Für Publisher werden Produktion, Logistik und Handel immer weniger attraktiv. Die Disc stirbt nicht, aber sie rutscht klar in eine Nische, getragen von Sammlern, bestimmten Plattformen und einzelnen Märkten.

Das eigentliche Warnsignal liegt daher weniger im Ende eines Formats, sondern in der Frage, wie zugänglich Gaming künftig noch ist. Wenn Hardwarepreise weiter steigen und Konsumenten zunehmend ausgeschlossen werden, betrifft das am Ende nicht nur Discs, sondern den gesamten klassischen Konsolenmarkt.

Ob der November 2025 ein einmaliger Ausreißer war oder der Beginn eines nachhaltigen Trends, werden erst die kommenden Monate zeigen. Optimismus strahlen diese Zahlen jedenfalls nicht aus.