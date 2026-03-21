Das Ende der PC-Hoffnung: Jason Schreier untermauert das Aus der Portierungen

Sony kappt die Leitung zum PC für kommende Singleplayer-Großprojekte und kehrt zur strikten Hardware-Exklusivität zurück. Interne Kalkulationen und Marktanalysen haben den Ausflug auf fremde Plattformen als strategisches Risiko entlarvt.

Jason Schreier untermauert das Ende der bisherigen Portierungs-Strategie mit gewohnter Nüchternheit. Laut dem Branchen-Experten ist die offizielle Bestätigung durch Sony nur noch eine Frage des Timings. Entweder wird das Management die Kehrtwende in einem der kommenden Investoren-Calls transparent machen oder die Studios selbst werden die Botschaft überbringen.

Saros dürfte der Wendepunkt sein

Wenn Housemarque demnächst die Werbetrommel für „Saros“ rührt, wird die Standardfrage nach einer PC-Version mit einem knappen Nein beantwortet. Die Phase der zeitversetzten Veröffentlichungen auf Steam ist vorbei. Wer die Blockbuster der hauseigenen Produktionen erleben will, muss zwingend die PlayStation 5 im Wohnzimmer stehen haben. Alles andere gefährdet das Geschäftsmodell, das auf Abonnements und Store-Provisionen im eigenen Ökosystem basiert.

„Irgendwann wird Sony das bestätigen, sei es bei einer Telefonkonferenz mit Investoren oder vielleicht sogar, wenn Housemarque mit der Pressearbeit für „Saros“ beginnt und jemand fragt, ob sie vorhaben, das Spiel auf den PC zu bringen, und sie verneinen.“

Das Märchen vom PlayStation PC-Launcher

Derweil machen Gerüchte über einen eigenen PlayStation-Launcher für Windows-Systeme die Runde, die nach ersten Einschätzungen das Ergebnis von Wunschdenken und Fehlinterpretationen sind. Die Theorie, Sony baue eine eigene Infrastruktur auf, um die 30-prozentige Abgabe an Valve zu umgehen oder den Zugriff von Microsofts Xbox Helix zu blockieren, hält einer allgemeinen Prüfung kaum stand.

Ein eigener Launcher erfordert massive Investitionen in Support und Technik. Angesichts der Tatsache, dass Portierungen von Schwergewichten wie „Ghost of Yotei“ oder „Saros“ aufgrund enttäuschender Verkaufszahlen gestrichen wurden, ergibt eine solche Plattform keinen Sinn. Die Entdeckung von Cross-Buy-Icons im PlayStation Store war ein technisches Überbleibsel, kein Fundament für eine neue PC-Offensive. Sony investiert nicht in Software-Umgebungen für eine Zielgruppe, die man gerade als unrentabel eingestuft hat.

Die Entscheidung gegen den PC könnte eine direkte Reaktion auf die Hardware-Ambitionen der Konkurrenz sein. Microsofts Pläne für ein Hybrid-System, das nativ PC-Bibliotheken abspielt, haben in der Sony-Zentrale vermutlich für Unruhe gesorgt. Die Vorstellung, dass PlayStation-Marken auf einer Microsoft-Maschine konsumiert werden, widerspricht der Firmenphilosophie.

Der Schutz der Marke steht nach wie vor über den kurzfristigen Einnahmen durch Steam-Sales. Auch die Versuche, PC-Spieler mittels PSN-Zwang in die eigene Statistik zu pressen, haben mehr verbrannte Erde als loyale Kunden hinterlassen. Die Strategie für die kommenden Jahre dürfte damit klar definiert: Zurück zu den Wurzeln der PS4-Ära, in der Exklusivität die wichtigste Währung war.