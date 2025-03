Das Ende einer Ära: Sony stellt Auslieferung der PS4 ein

Sony Interactive Entertainment hat still und heimlich den Stecker gezogen: Die Produktion und Auslieferung der PlayStation 4 und PS4 Pro in Japan wurde bereits im vergangenen Jahr gestoppt. Diese Nachricht wurde nun durch eine offizielle Aktualisierung der japanischen PlayStation-Website offiziell bestätigt.

Das schleichende Ende einer Konsolenära

Während Sony auf eine große, weltweite Ankündigung verzichtet, ist das Signal unmissverständlich: Die PS4 geht in den wohlverdienten Ruhestand. Die letzte Konsolengeneration, die 2013 auf den Markt kam und sich weltweit über 117 Millionen Mal verkaufte, ist damit nun auch in Japan offiziell Geschichte.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend. Schon 2020, im Jahr der PS5-Veröffentlichung, hatte Sony die Produktion der meisten PS4-Modelle schrittweise eingestellt. In den Jahren danach wurde die Produktion der Standard-PS4 zwar kurzzeitig wieder hochgefahren, um Lieferengpässe der PS5 zu kompensieren, doch nun scheint endgültig Schluss zu sein.

Was bedeutet das für den Rest der Welt?

Auch wenn bislang keine globale Bestätigung erfolgt ist, liegt die Vermutung nahe, dass Sony die PS4 auch in anderen Märkten nicht mehr ausliefert. Offizielle Zahlen fehlen zwar, doch Nachschub in den Regalen ist bereits seit Monaten rar. Wer also noch eine fabrikneue PS4 ergattern will, sollte sich beeilen oder tief in die Tasche greifen.

Gebrauchtgeräte hingegen sind weiterhin massenhaft verfügbar, und das PS4-Ökosystem lebt durch digitale Spieleverkäufe und den Gebrauchtmarkt weiter. Sony selbst bietet noch bis mindestens 2028 Software-Support für die Konsole an, und viele Spiele erscheinen nach wie vor auch für die PS4.

PS5 übernimmt das Zepter

Mit der PS5, die sich inzwischen etabliert hat und in verschiedenen Varianten erhältlich ist, setzt Sony voll auf die Zukunft. Die Einstellung der PS4-Auslieferung ist daher ein logischer Schritt. Zudem steht mit der PS5 Pro bereits die nächste große Hardware-Iteration in den Startlöchern, die die Generationen-Übergänge noch klarer markiert.

Ob der Abschied der PS4 in anderen Regionen ebenfalls offiziell gemacht wird, bleibt abzuwarten. Die goldene Ära der PlayStation 4 neigt sich nun aber offensichtlicher denn je ihrem Ende zu.