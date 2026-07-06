Das Ende einer Ära: Xbox-Reset zieht die Notbremse

Ein offizielles Memo der neuen Xbox-Führung rund um Asha Sharma erschüttert heute die Gaming-Welt. Microsoft-Verantwortliche erklären die bisherige Xbox-Strategie für gescheitert und kündigen einen radikalen Neustart der gesamten Marke an – den großen Xbox-Reset.

Die bittere Diagnose aus Redmond

Microsoft redet intern nicht mehr um den heißen Brei herum. Die Chefetage flüchtet sich nicht in PR-Phrasen über Transformation oder Marktbeobachtung, sondern geht mit sich selbst so hart ins Gericht wie noch nie. „Our business today is not healthy“, heißt es unmissverständlich in dem Memo. Das sitzt und ist der endgültige Beweis dafür, dass die Fassade der letzten Jahre Risse bekommen hat.

Der Grund für den Alarmzustand liegt beim Geld. Xbox wirft schlicht zu wenig ab. Das Memo beziffert das Problem konkret: „We are operating at margins that are 3-10x lower than comparable platform and publishing businesses.“ Die Gewinnmargen hinken der Konkurrenz also meilenweit hinterher. Das ist auch für einen Billionen-Konzern wie Microsoft auf Dauer untragbar.

Das Eingeständnis: Game Pass und Studio-Käufe am Limit

Jahrelang galt der Xbox Game Pass als das Nonplusultra der Branche. Dazu kamen milliardenschwere Übernahmen. Jetzt folgt das dicke Erwachen. Microsoft gibt offen zu, dass dieser Expansionskurs eine Sackgasse war. „We bet on Game Pass, multi-platform, and a broader portfolio of content. While those businesses have created meaningful value, they did not grow at the pace we expected.“

Die Rechnung ging nicht auf. Die Abonnentenzahlen stagnierten offenbar, während die Produktionskosten explodierten. Schlimmer noch: Die Einkaufstour hat die Marke ausgehöhlt. „Our core business weakened“, stellt das Papier trocken fest. Statt die Plattform zu stärken, hat die massive Expansion das Fundament geschwächt.

Besonders die Rentabilität der eigenen Entwicklerteams war ein einziges Verlustgeschäft. „In a typical year, we lost 64 cents for every dollar we invested.“ Bei so einer Ausbeute schlägt jeder Controller im Finanzamt Alarm. Die logische Konsequenz folgt sofort: „It is neither possible nor desirable to own every great independent studio.“ Die Zeit der großen Einkäufe ist endgültig vorbei. Xbox stößt bereits erste Studios wieder ab.

Die Hardware-Krise und der große Reset

Das Problem betrifft aber nicht nur die Software. Die klassische Konsole an sich steckt in der Sackgasse. Laut Memo steht die Branche vor einer Zeitenwende: „The industry is facing the most severe hardware crisis in its history.“ Die Verkaufszahlen der Konsolen schwächeln weltweit.

Deshalb zieht Microsoft jetzt die Reißleine. Es geht nicht mehr um kleine Sparmaßnahmen oder das Streichen von 3.200 Stellen im Xbox-Geschäft, davon 1.600 mit sofortiger Wirkung. Das ist nur das Symptom. Die echte Ansage lautet: „We must reset XBOX.“ Ein totaler Neustart auf drei Ebenen. Das Content-Portfolio wird zusammengestrichen, die Plattform-Struktur durch weniger Management verflacht und die Unternehmensführung komplett neu organisiert. Xbox baut sich von Grund auf neu.

Das ist kein normaler Umbau, das ist der kontrollierte Abriss einer jahrelangen Strategie, die unter Phil Spencer maßlos ausuferte. Der Traum vom unendlichen, billigen Game-Pass-Wachstum ist für die Spieler damit vorbei. Microsoft wird messerscharf kalkulieren müssen, welche Spiele noch finanziert werden. Der Fokus liegt ab jetzt auf reinen Zahlen, nicht mehr auf dem Sammeln von Studios. Xbox muss erwachsen werden und profitabel liefern. Die Party ist vorbei.

Wie seht ihr das Eingeständnis aus dem Memo: Glaubt ihr, Xbox kann sich durch diesen radikalen Reset neu erfinden, oder verliert die Marke damit endgültig ihr Gesicht gegenüber Sony und Nintendo?