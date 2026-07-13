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Das große Schweigen der Spieleindustrie: Warum Publisher Sonys Disc-Aus akzeptieren

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Ps5 Disc To Digital

Sony beendet 2028 die PS5-Discs. Während Spieler protestieren, schweigen die Publisher. Erfahrt hier, warum EA, Ubisoft und Co. vom Disc-Tod nur profitieren.

Seit Sony angekündigt hat, ab Januar 2028 keine neuen PlayStation-Spiele mehr auf Disc zu produzieren, kommt Kritik aus vielen Richtungen. Spieler haben Petitionen gestartet, Händler warnen vor den Folgen für den Einzelhandel und Verbraucherorganisationen sprechen von einem Verlust der Wahlfreiheit. Doch ausgerechnet diejenigen, die es am stärksten betreffen müsste, sagen nichts: die Publisher.

Kein großer Spielehersteller hat sich öffentlich gegen Sonys Entscheidung gestellt. Weder die großen westlichen Publisher noch die japanischen Konzerne fordern einen Kurswechsel. Dieses Schweigen ist bemerkenswert. Schließlich verlieren auch sie einen etablierten Vertriebsweg, der die Branche über Jahrzehnte geprägt hat.

Warum also bleibt die Industrie still?

Der wichtigste Grund dürfte sein, dass sich die Interessen der Publisher längst verändert haben. Eine digitale Zukunft bringt ihnen erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Digitale Spiele verursachen keine Produktions-, Verpackungs- oder Logistikkosten. Preisaktionen lassen sich zentral steuern, und Verkäufe laufen direkt über den PlayStation Store statt über den stationären Handel.

Noch wichtiger ist jedoch ein anderer Punkt: Der Gebrauchtmarkt verliert an Bedeutung. Eine Disc kann beliebig weiterverkauft oder verliehen werden. An jedem Weiterverkauf verdient der Publisher nichts. Eine digitale Lizenz bleibt dagegen an ein Benutzerkonto gebunden. Jeder neue Spieler muss das Spiel erneut kaufen – ein Modell, das aus Sicht der Unternehmen deutlich attraktiver ist.

Konflikte mit Sony werden gemieden

Hinzu kommt die Abhängigkeit von Sony. Für viele Publisher ist PlayStation die wichtigste oder zweitwichtigste Plattform. Marketingpartnerschaften, exklusive Inhalte oder prominente Platzierungen im PlayStation Store sind wirtschaftlich wertvoll. Ein öffentlicher Konflikt mit dem Plattformbetreiber dürfte deshalb kaum jemand riskieren – zumal die Entscheidung ohnehin gefallen scheint.

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Auch strategisch hätte ein Protest wenig Aussicht auf Erfolg. Sony hat einen konkreten Zeitplan veröffentlicht, investiert bereits in den Umbau seiner Produktionskapazitäten und richtet seine Hardware-Strategie zunehmend auf eine digitale Zukunft aus. Selbst wenn einzelne Publisher intern Zweifel haben sollten, gäbe es kaum einen realistischen Hebel, diese Entwicklung noch aufzuhalten.

Bemerkenswert ist deshalb nicht nur, dass die Publisher schweigen, sondern wer stattdessen die Debatte führt. Verbraucherorganisationen warnen vor dem Verlust von Eigentumsrechten. Händler kritisieren die Auswirkungen auf den Einzelhandel. Spieler sorgen sich um den Erhalt physischer Sammlungen und die langfristige Archivierung von Videospielen. Die eigentlichen Produzenten der Spiele halten sich dagegen vollständig zurück.

Das dürfte kein Zufall sein. Die Nachteile eines Disc-Aus treffen in erster Linie Verbraucher und Handel. Die Vorteile liegen überwiegend bei den Plattformbetreibern und den Publishern selbst. Warum also gegen eine Entwicklung kämpfen, die das eigene Geschäftsmodell effizienter und kontrollierbarer macht?

Gerade dieses Schweigen erzählt deshalb vielleicht mehr über die Zukunft der Spielebranche als Sonys Ankündigung selbst. Es zeigt, dass sich die wirtschaftlichen Interessen der Industrie längst von den Erwartungen vieler Spieler entfernt haben.

Solange digitale Verkäufe höhere Margen, mehr Kontrolle und weniger Konkurrenz durch den Gebrauchtmarkt versprechen, gibt es für Publisher kaum einen Anreiz, sich öffentlich gegen Sonys Kurs zu stellen – selbst wenn damit ein Stück Spielekultur verschwindet.

Gta Pre Order Release
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